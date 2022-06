Wonder: cast, trama e significato del film con Julia Roberts, Owen Wilson e Jacob Tremblay “Wonder” è la storia di August Pullman, detto Auggie, un bimbo che, nato con una rara malattia, ha dovuto subire vari interventi chirurgici per la ricostruzione del viso e si troverà ad affrontare la scuola per la prima volta. Tra bullismo e difficoltà di inserimento, la famiglia sarà fondamentale.

Stephen Chbosky (“Noi siamo infinito”) è il regista dello straordinario e commovente “Wonder”. La pellicola è l'adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di R.J. Palacio, pubblicato nel 2012. Il film ha come protagonista il piccolo prodigio del cinema, Jacob Tremblay, nei panni di August Pullman, detto Auggie, un bimbo che, nato con una rara malattia, appoggiato e aiutato sempre dai suoi fantastici genitori, interpretati da Julia Roberts e Owen Wilson, Auggie riuscirà a trovare il suo posto nel mondo. Il film lancia un messaggio contro il bullismo sottolineando la difficoltà di alcuni bambini di integrarsi.

La trama del film ispirata all'omonimo romanzo di R.J. Palacio

Il film racconta la coinvolgente storia di August Pullman, detto Auggie che, nato con una rara malattia, si trova ad affrontare il mondo della scuola per la prima volta. L’amore della sua meravigliosa famiglia, una grande dose di coraggio e la sua travolgente gentilezza lo aiuteranno a trovare il suo posto nel mondo e nel cuore dei compagni di scuola. Raquel Jaramillo Palacio, l'autrice del libro dal quale è stato tratto il film, ha raccontato in un'intervista che l'idea di Wonder nasce da un'esperienza personale. Era nel parco, con i suoi figli, e incontrò una bambina con la Sindrome di Treacher Collins. Voleva alzarsi di scatto per allontanarsi, con la paura che il figlio minore potesse spaventarsi. Questo turbamento l'ha spinta a scrivere il romanzo.

Jacob Tremblay nei panni di August Pullman, detto Auggie

Il cast con Julia Roberts e Owen Wilson, tutti gli attori e personaggi

Gli attori che compongono il cast sono: Jacob Tremblay (Auggie Pullman), Julia Roberts (Isabel Pullman), Owen Wilson (Nate Pullman), Daveed Diggs (sig. Browne), Mandy Patinkin (sig.ra Tushman), Sônia Braga (mamma di Isabel), Noah Jupe (Jack Will), Bryce Gheisar (Julian), Elle McKinnon (Charlotte), Ty Consiglio (Amos), Kyle Breitkopf (Miles), James A. Hughes (Henry), Izabela Vidovic (Via Pullman) e Ali Liebert.

Il significato del film con il piccolo Auggie

Il significato del film "Wonder" ci lascia una serie di riflessioni molto importanti, su tutte cosa si prova a sentirsi diversi in un'epoca che purtroppo continua a connotare negativamente la diversità, associandola a un nervo scoperto, a un punto debole della propria personalità. C'è anche un grande esempio che viene dato sul concetto di famiglia, su quanto sia importante avere una famiglia che sia in grado di far fronte alle difficoltà.

Le curiosità sul film che dovete sapere

1. La malattia di cui soffre Auggie è la Sindrome di Treacher Collins, o distosi mandibolo facciale e la sua incidenza è stimata in 1/50000, 1/25000 nuovi nati.

2. Nel film, oltre alla sorella Emma, c’è anche il vero papà di Jacob Tremblay, Jason, nel ruolo del direttore del campo durante la gita in campagna.

3. Il film, negli USA, è stato vietato ai minori di 10 anni non accompagnati da adulti per la presenza di "bullismo e linguaggio forte".

4. R.J. Palacio ha scritto il libro da cui è tratto il film dopo che suo figlio pianse alla vista di un bimbo con la stessa sindrome di Auggie mentre stavano mangiando un gelato al parco.

5. Il personaggio di Auggie ama la saga di “Star Wars” e, nella vita reale, anche Jacob Tremblay è un grande appassionato del franchise.