Isola dei famosi 2022, quanti spettatori hanno seguito la semifinale: tutti i dati Auditel

A cura di Daniela Seclì

Il palinsesto televisivo di lunedì 20 giugno ha offerto agli spettatori film, serie televisive, programmi di approfondimento e di intrattenimento. Rai1 ha lasciato spazio al film Wonder con Julia Roberts e Owen Wilson. Su Canale5, invece, è andata in onda la semifinale dell'Isola dei famosi 2022. Vediamo qual è stato il programma più visto.

2.400.000 spettatori e il 20.7% di share per la semifinale dell'Isola 2022

Rai1 ha trasmesso Wonder. Il film di Stephen Chbosky, con Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay e Mandy Patinkin ha registrato 2.648.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Canale5, la semifinale dell'Isola dei famosi 2022. Nel corso della puntata sono stati proclamati i finalisti: Nicolas Vaporidis, Mercedesz Henger, Nick Luciani, Carmen Di Pietro, Marialaura De Vitis, Luca Daffré. Inoltre, Edoardo Tavassi è stato costretto a ritirarsi, dopo un grave infortunio al ginocchio: "Ho sbattuto contro qualcosa, uno scoglio e ho sentito una botta. Quando ho appoggiato il piede ho sentito il rumore di qualcosa che si spezzava e da quel momento non sono più riuscito a piegare il ginocchio. Ho cominciato a piangere. La mia paura è stata da sempre non concludere l'Isola". Il naufrago ha riportato una lesione dei legamenti. La puntata di lunedì 20 giugno è stata seguita da 2.400.000 spettatori pari al 20.7% di share. Quei quattro punti di share in più rispetto a Rai1, hanno permesso al reality di primeggiare negli ascolti.

Ascolti tv di lunedì 20 giugno

Vediamo ora i dati registrati dalle altre reti televisive. Rai2 ha trasmesso due episodi della serie 9-1-1, che sono stati seguiti rispettivamente da 900.000 spettatori pari al 5.1% di share e 728.000 spettatori con il 4.5% di share. Su Rai3 è andata in onda una puntata di Report. Il programma ha interessato 1.377.000 spettatori pari al’8.4% di share. Italia1 ha proposto tre episodi della serie televisiva Chicago P.D, che hanno registrato 1.027.000 spettatori con il 6.7% di share. Infine, su Rete4 è andato in onda il programma Quarta Repubblica. La trasmissione è stata seguita da 771.000 spettatori con il 6% di share.