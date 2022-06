I finalisti dell’Isola dei famosi 2022: chi è stato eliminato e chi andrà in finale I finalisti sono Luca Daffré, Maria Laura De Vitis, Mercedesz Henger, Nick Luciani e Carmen Di Pietro, che raggiungono Nicolas Vaporidis, primo finalista dalle puntate precedenti. Eliminate Pamela e Estefania.

La puntata dell'Isola dei Famosi 2022 del 20 giugno è stata la 100° puntata del reality nell'era Mediaset. I finalisti sono Luca Daffré, Maria Laura De Vitis, Mercedesz Henger, Nick Luciani e Carmen Di Pietro, che raggiungono Nicolas Vaporidis, primo finalista dalle puntate precedenti. A differenza dagli altri anni, per questa edizione che è la più lunga di sempre, il vincitore sarà decretato con una puntata finale in Honduras, proprio come ha raccontato Alvin a Fanpage.it.

I finalisti sono Luca, Maria Laura, Mercedesz, Carmen, Nick e Nicolas

I finalisti sono Luca Daffré, Maria Laura De Vitis, Mercedesz Henger, Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis. Luca Daffré è stato scelto finalista grazie alla vittoria della prova, una prova che in primo luogo era stata vinta da Maria Laura, squalificata a causa di una irregolarità. La seconda prova ha decretato il secondo finalista e sembrava scritto: Maria Laura. Al televoto flash vengono annunciati il terzo e quarto finalista: Carmen e Mercedesz. Queste le percentuali: Carmen 58%, Mercedesz 32%, Estefania 10%. Il sesto finalista è Nick Luciani, salvo dal televoto a Playa Sgamadissima.

Pamela ed Estefania sono le eliminate della puntata del 20 giugno 2022

Nick Luciani è stato l'eliminato della puntata del 20 giugno 2022. Lascia la Palapa e raggiunge Pamela Petrarolo a Playa Sgamadissima. Ne resterà soltanto uno. Nick ha perso al televoto contro Mercedesz Henger, scelta dal 71% dei votanti. Il bacio di Giuda di Nick Luciani è per Estefania, che poi lo raggiungerà a Playa Sgamadissima. Successivamente, al televoto: Pamela Petrarolo ed Estefania perderanno al televoto contro Nick Luciani. Le percentuali: Nick 37%, Pamela 36%, Estefania 27%.

Le nomination della puntata del 20 giugno 2022

Queste le nomination: Nicolas Vaporidis ha scelto Maria Laura e Mercedesz; Carmen Di Pietro ha votato Nick Luciani e Mercedesz Henger; Nick Luciani ha scelto Maria Laura e Mercedesz; Maria Laura ha scelto Nick Luciani e Nicolas Vaporidis; Mercedesz ha scelto Maria Laura e Carmen Di Pietro. Mercedesz Henger è la più nominata del gruppo mentre Luca Daffrè, leader e immune, sceglie di mandare al televoto Nick Luciani.

Cosa è successo durante la semifinale del 20 giugno 2022

La semifinale del 20 giugno 2022 è stata caratterizzata dall'abbandono di Edoardo Tavassi a causa di un infortunio serio ai legamenti di un ginocchio. Edoardo ha salutato i naufraghi tra la commozione generale, specialmente con Mercedesz Henger e con Nicolas Vaporidis, con cui aveva legato particolarmente. Poi le prove abilità vinte nell'ordine da Luca Daffré e Maria Laura De Vitis. Il televoto flash premia Carmen Di Pietro e Mercedesz Henger. A Playa Sgamadissima, perderanno al televoto Pamela ed Estefania contro Nick Luciani