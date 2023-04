Juventus-Siviglia su Rai1, ipotesi accordo tra Sky e Rai per la semifinale di Europa League Dopo l’ufficialità di Milan-Inter in chiaro su TV8, pare assai probabile un accordo tra Rai e Sky per la messa in onda in chiaro su Rai1 di andata e ritorno di Juventus Siviglia, con la Roma che resta su TV8. Nodo sulla Fiorentina in Conference League, che l’AgCom non considera “evento di particolare rilevanza per la società”.

L'incredibile e inatteso successo delle squadre italiane nelle coppe europee sta generando non pochi grattacapi alle emittenti televisive in vista delle semifinali di Champions League, Europa League e Conference League, che vedono in tutto cinque squadre italiane in corsa. Tutte partite di grande interesse pubblico che quindi attivano l'automatismo della messa in chiaro obbligatoria, come stabilito da AgCom. Se per la Champions il nodo della semifinale di andata tra Milan e Inter si è sciolto con l'ufficialità della messa in onda in chiaro su TV8(il ritorno era già previsto su Canale 5), più complessa è la situazione delle altre due competizioni, con Juventus, Roma e Fiorentina in tre semifinali diverse, per giunta in contemporanea.

Tutte e tre le partite rientrano nei diritti esclusivi di Sky, che fino ad ora ha alternato le squadre italiane per la messa in onda in chiaro su TV8. Per le partite dell'11 maggio e del 18 maggio si pone chiaramente un problema di contemporaneità e quindi l'indiscrezione che circola è quella di un possibile accordo tra Rai e Sky per la messa in onda di una delle due semifinali di Europa League su Rai1.

Juventus-Siviglia in chiaro sulla Rai?

Il match indiziato è Juventus-Siviglia, con andata e ritorno dell'11 e 18 maggio in onda proprio sulla prima rete Rai. Soluzione che lascerebbe campo libero alla trasmissione dell'altra semifinale Roma-Bayern Leverkusen su TV8. Un'ipotesi che fonti attendibili di Fanpage.it definiscono molto probabile e che, andasse in porto, completerebbe uno scenario in cui Sky compensa le risorse impiegate per acquisire i diritti di Milan-Inter in chiaro attraverso l'accordo con Rai che, a sua volta, si aggiudicherebbe gli unici due eventi di calcio europeo della stagione, con in campo una delle squadre con il maggior bacino di tifosi in Italia e, dunque, la prospettiva di ascolti eccellenti.

Fiorentina-Basilea, il nodo Conference League

E la Conference League? All'appello delle partite in chiaro manca Fiorentina-Basilea, andata e ritorno previste sempre l'11 e il 18 maggio. Al momento questa partita non rientra nella questione AgCom, visto che La delibera comprende, fra gli eventi di cui è assicurata la trasmissione in chiaro, solo Champions League ed Europa League. Data questa circostanza, sembra che i tifosi della Fiorentina saranno costretti ad essere abbonati Sky per vedere la semifinale dei viola. Ma chissà che in questa grande partita di giro non rientri anche Mediaset, che dopo essersi vista soffiare da sotto al naso la semifinale di Champions tra Milan e Inter (per la quale sembrava inizialmente favorita) potrebbe tentare di accaparrarsi la messa in onda in chiaro di Fiorentina-Basilea. Fantadiritti Tv o realtà?