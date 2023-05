Ascolti tv martedì 16 maggio 2023: chi ha vinto tra la partita Inter-Milan e Imma Tataranni La partita di Champions League Inter-Milan stravince la gara degli ascolti tv con oltre 8 mln spettatori. 14.7% per Imma Tataranni: ecco tutti i dati auditel di martedì 16 maggio.

A cura di Gaia Martino

Nella serata di ieri, martedì 16 maggio, la tv generalista ha proposto la partita di ritorno di Champions League tra Inter e Milan, conquistata dai nerazzurri che ora volano nella finale in programma per il 10 giugno 2023 a Istanbul, andata in onda su Canale5. Rai1 ha proposto invece la replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2. Ecco chi ha vinto la gara degli ascolti tv.

Il calcio in tv stravince la gara degli ascolti tv

La partita di Champions, Inter-Milan, trasmessa su Canale5, ha stravinto la gara degli ascolti tv incollando davanti al video 8.268.000 spettatori con uno share del 34.9%. La maggior parte degli italiani interessati al match hanno seguito Canale5 ieri: la stessa partita trasmessa su Sky Sport ha segnato 1.117.000 spettatori (4.7%).

Su Rai Uno la replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2 ha conquistato 2.950.000 spettatori pari al 14.7% di share. La puntata de Le Iene ieri sera, partita con la caduta di Belen Rodriguez, ha raccolto 1.299.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Rai2 il film Come ti divento bella! è stato la scelta di 814.000 spettatori (con il 3.8% di share). Su Rai3 Cartabianca è stato seguito da 754.000 spettatori con il 4% di share. Rete4 con Fuori dal Coro ha totalizzato 831.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su La7 DiMartedì ha raggiunto 1.184.000 spettatori e il 6.1%. Su Tv8 Quattro Matrimoni ha segnato 245.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Derailed – Attrazione letale ha interessato 221.000 spettatori (1.1%).

Affari Tuoi cala al 18.5 contro la partita

Il programma nell'Access prime time di Amadeus, Affari Tuoi, ieri sera è calato in termini di ascolti, contro la partita. Ha intrattenuto 4.538.000 spettatori con il 18.5%, dato leggermente più basso rispetto a quelli raggiungi i giorni precedenti. 4.941.000 spettatori pari al 22.3% per Striscia La Notizia, mentre Un Posto al Sole ha totalizzato 1.727.000 spettatori (7%).