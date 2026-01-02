Donnarumma è una furia dopo la partita del Manchester City: faccia a faccia con Luke O’Nien

Il duello per la Premier League è serratissimo. Arsenal e Manchester City si contendono il titolo. Il 4-1 dei Gunners all'Aston Villa è stato pesante, il City doveva provare a rispondere, non ci è riuscito: 0-0 in casa dell'ostico Sunderland, la rivelazione di questo campionato. E ora Guardiola, dopo una lunga serie di vittorie consecutive, torna dietro di 4 lunghezze. Al termine della partita si è visto un Donnarumma furioso, che si è scagliato contro un calciatore della squadra avversaria. Compagni del Manchester e un paio di giocatori del Sunderland hanno dovuto placarlo.

Sunderland-Manchester City 0-0

Non è stato l'inizio d'anno desiderato per i Citizens, che hanno pareggiato allo Stadium of Light e ne hanno vissute di ogni. Aké ha rischiato un serio infortunio nel primo tempo. Gonzalez e Savinho invece sono usciti per infortunio. Haaland aveva le polveri bagnate. Il finale è stato un arrembaggio d'altri tempi, esaltante, ma non ha prodotto l'agognato gol. 0-0 e un solo punto con l'Arsenal che può respirare.

Donnarumma a fine partita è furioso

Quando l'incontro termina le immagini vanno subito su Guardiola, che dopo aver salutato il tecnico dei Black Cats Le Bris si dirige verso il centro del campo per parlare con l'arbitro, un po' troppo permissivo nel finale, pure per il calcio inglese. Ma le telecamere virano velocemente su Gianluigi Donnarumma che è visibilmente arrabbiato, una rarità, tra l'altro. Il portiere alza la voce e fa sentire la sua presenza fisica contro un calciatore del Sunderland, tale Luke O'Nien.

Donnarumma al termine di Sunderland–Manchester City si scaglia contro Luke O’Nien.

Cosa è successo tra Donnarumma e O'Nien

Un semi sconosciuto, per questi livelli. 31 anni, una carriera intera nelle categorie minori, da otto anni al Sunderland con cui ha vinto i campionati di League One e Championship, che ha giocato con questa appena 3 partite in Premier, in mezzo si è preso pure un cartellino rosso. Cosa è successo tra loro non si sa, o meglio l'innesco è difficile capire qual è.

Ma la stampa inglese parlano di qualche mezzuccio da parte di O'Nien che evidentemente è andato pure senza paura in qualche momento a sfidare il capitano della Nazionale. Parole forti, sicuramente non amichevoli né oxfordiane. Dopo poco finisce tutto, però senz'altro un'immagine che si nota considerato il carattere di Donnarumma, sempre assai sportivo. Può, però, consolarsi, per quella serata, con una serie di parate importanti che danno un punto d'oro al Manchester City e gli danno l'ottavo clean sheet della stagione, in sedici partite. Un dato di rilievo, la metà delle partite non ha preso gol.