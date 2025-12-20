Diao salta la Coppa d’Africa con il Senegal, paga l’infortunio ‘delle polemiche’ di Roma-Como

L'infortunio patito in Roma-Como costa carissimo ad Assane Diao, che a causa della lesione al bicipite femorale destro non potrà prendere parte alla Coppa d'Africa, che inizia domenica 21 dicembre. Il Senegal ha annunciato il forfait. Il calciatore resterà in Italia e sarà seguito dallo staff medico del Como. Si chiude così male il caso Diao, che aveva creato polemiche e un botta e risposto tra il CT del Senegal Pape Thiaw e l'allenatore del Como Fabregas. I tempi di recupero verranno resi noti in seguito.

L'infortunio in Roma-Como

C'erano state polemiche forti nei giorni precedenti Roma-Como riguardo la convocazione in nazionale di Diao. Fabregas aveva chiesto a Thiaw di lasciarlo in Italia, al Como non per egoismo, ma perché Diao aveva giocato poco negli ultimi otto mesi a causa di una serie di infortuni. Il calciatore avrebbe dovuto partire prima di Roma-Como, ma il Senegal gli ha concesso di giocare e a conti fatti male ha fatto. Perché in quell'incontro l'attaccante si è infortunato.

"Il CT del Senegal non mi è piaciuto perché ha giocato con la paura di Diao"

Fabregas dopo la partita si era lamentato della situazione e aveva spiegato cosa era successo: "Diao si è fatto male al flessore. Io sono un fan della nazionale, spero che ogni calciatore del Como vada in nazionale. Al CT del Senegal avevo chiesto di non convocarlo perché in otto mesi ha giocato solo tre partite. Oggi per me non doveva giocare. Ma visto che doveva andare via ho pensato rischiamo noi, facciamolo giocare. Il CT del Senegal non mi è piaciuto perché gioca con la paura di Diao, perché ha detto che non lo convocava per i Mondiali se non andava in Coppa d'Africa".

I tempi di recupero non sono stati stabiliti

Alla fine ci hanno perso tutti. In primis Diao che si è infortunato e non giocherà né con il Como né in Coppa d'Africa. L'allenatore spagnolo dopo l'infortunio di Fabregas è stato pesantemente preso di mira dai tifosi senegalesi sui social network. I tempi di recupero non sono stati ufficializzati, ma è prevedibile almeno un mese di stop.