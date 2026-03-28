L’ultima provocazione del Senegal: allo Stade de France sfoggia il trofeo della Coppa d’Africa

Allo Stade de France, in occasione dell’amichevole contro il Perù, il Senegal si è presentato con la nuova divisa )e le due stelle sul petto) e con la Coppa d’Africa, il trofeo oggetto di polemiche con la CAF che lo ha revocato a favore del Marocco.

La sfrontatezza del Senegal è stata totale in occasione dell'amichevole con il Perù organizzata allo Stade de France. C'era enorme attesa di capire se i giocatori si sarebbero presentati sfoggiando il trofeo della Coppa d'Africa 2026, conquistato sul campo contro il Marocco ma revocato dalla CAF e così è stato: la squadra è entrata in campo mostrando in bella vista la coppa, inquadrata sui megaschermi e rilanciata in modo virale sui social e in TV. Ultimo affronto nei confronti della Federazione internazionale e della Nazionale marocchina che ha rivendicato il trofeo e con la Federcalcio che è pronta a intentare nuova causa.

Nessun timore, anzi: i giocatori della nazionale senegalese alle 17:00 di sabato 28 marzo, puntualmente hanno fatto il loro ingresso sul campo dello Stade de France, con la nuova divisa da campioni d'Africa in carica, con due stelle sul petto, e mostrando al mondo il trofeo più conteso degli ultimi anni, quello della chiacchierata e discussa edizione 2026 che è già entrato di diritto nella storia del calcio mondiale tra i più controversi di sempre. Il Marocco e la sua Federcalcio avevano intimato di non sfoggiare al mondo la coppa, dopo che la CAF l'aveva revocata, ma il Senegal ha deciso di proseguire sulla propria strada e, dopo aver ripetutamente confermato di non voler restituire il trofeo, lo ha sfoggiato alla prima occasione utile: l'amichevole internazionale contro il Perù.

Sorrisi e festeggiamenti, come se nulla fosse accaduto: il Senegal si è presentato all'amichevole contro il Perù con la Coppa d'Africa 2026 in mano nonostante la CAF avesse ufficialmente revocato il titolo per assegnarlo a tavolino al Marocco. I Leoni della Teranga sono scesi in campo oggi contro il Perù indossando la nuova divisa con le due stelle sul petto ed il trofeo è stato esibito e festeggiato coi tifosi allo Stade de France di Parigi. Una scelta provocatoria, che conferma la linea tenuta dalla federazione senegalese che non ha alcuna intenzione di restituire il trofeo presentando il proprio ricorso al Tas, in uno scontro politico e sportivo totale con CAF e Marocco.

L'appello ai tifosi del Senegal era risuonato fortissimo nei giorni di vigilia al match amichevole ma restavano perplessità se si fosse davvero sfoggiato il trofeo, per evitare di esacerbare maggiormente una situazione già di per sé esplosiva. Ma alla fine i dubbi si sono sciolti quasi subito, con la Federcalcio che ha lanciato sui social immagini inequivocabili, a conferma di quanto sostenuto anche dal CT Thiaw che in conferenza stampa aveva tolto ulteriori dubbi: "Per noi è chiaro che i trofei si vincono sul rettangolo verde, ed è quello che è stato fatto. Siamo campioni d'Africa".