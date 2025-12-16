Fabregas insultato dai tifosi del Senegal per Diao: “Il Ct mi ha detto una cosa deplorevole”

L’infortunio di Diao ha aperto un caso che coinvolge Fabregas, il Como e il Senegal: il CT ha fatto pressioni per convocarlo, i tifosi insultano l’allenatore per averlo mandato in campo.

L'Infortunio di Assane Diao ha aperto un caso internazionale che coinvolge il Como, Cesc Fabregas e il Senegal: il giocatore si è fatto male in seguito a uno scatto durante la partita contro la Roma e rischia di non poter giocare la Coppa d'Africa con la sua nazionale che lo aveva convocato. La federazione lo ha lasciato con il club un giorno in più del previsto, rimandando a oggi la partenza per il ritiro programmato il 15 dicembre, ma si è ritrovata con una bruttissima sorpresa che potrebbe costare al giovane anche la chiamata per i Mondiali del 2026.

Il profilo Instagram dell'allenatore è stato inondato da insulti arrivati dai tifosi senegalesi, infuriati per la scelta di mandarlo in campo nonostante non fosse ancora al 100% dal punto di vista fisico. Nel post partita di Sky Fabregas ha anche raccontato di essere stato messo alle strette dal commissario tecnico Pape Thiaw che ha voluto per forza convocare l'esterno anche se ha giocato poche partite in questo campionato a causa dei numerosi infortuni.

Cosa è successo tra Fabregas e il CT del Senegal

Diao è uscito dal campo in lacrime durante il primo tempo di Roma-Como: si è toccato l'adduttore dopo uno scatto in contropiede e adesso teme di non poter rappresentare il Senegal nella Coppa d'Africa che comincerà tra una manciata di giorni. Sarebbe un forfait clamoroso che ha fatto già arrabbiare in senegalesi che hanno riempito di messaggi d'odio tutti i profili social di Fabregas, additato come principale responsabile di questa situazione. L'allenatore ha ammesso di essere contrario alla convocazione, opinione condivisa da tutto il Como che ha dovuto rinunciare al giocatore per metà campionato a causa dei problemi fisici.

La chiamata da parte del Senegal non è stata accolta con entusiasmo ma il via libera è arrivato e in teoria Diao avrebbe dovuto raggiungere oggi i compagni di nazionale. Il problema contro il Como ha contribuito ad aggravare questa situazione che è già molto spinosa a causa dei rapporti tesi che si sono creati tra Fabregas e il CT Thiaw. L'allenatore del Como ha raccontato di essere stato messo alle strette: "Ha detto che se Diao non fosse andato non avrebbe partecipato ai Mondiali. Non è giusto, è deplorevole". Non gli ha lasciato scelta e per questo lo ha lasciato andare, non prima di mandarlo in campo contro la Roma: è su questo che battono dal Senegal, sulla decisione di farlo giocare seppur al 100% in una partita delicata, finita con lo scenario peggiore che tutti speravano di evitare.