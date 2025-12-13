Fabregas racconta cos’è successo con il Ct del Senegal per Diao: “Una conversazione non piacevole”

Serie A
Cesc Fabregas racconta cos’è successo dopo aver parlato con il CT del Senegal per la convocazione di Diao in Coppa d’Africa: “È stata una conversazione non piacevole”.
A cura di Fabrizio Rinelli
Immagine

Sono giorni in caldi in Europa per via delle convocazioni che i vari CT stanno diramando in vista della Coppa d'Africa. Una competizione spesso divisiva da parte dei vari allenatori che spesso lamentano il fatto di perdere giocatori nel bel mezzo della stagione. Un caso è scoppiato anche al Como dopo la convocazione di Assane Diao con il Senegal. Il giocatore era stato assente per diverso tempo a causa di un infortunio salvo poi rientrare nell'ultimo periodo dopo essere stato uno dei giocatori più positivi nella squadra di Fabregas al termine della passata stagione.

Nella conferenza stampa che precede la sfida di lunedì contro la Roma, Cesc Fabregas ha spiegato cos'è successo con Diao e perché si è irritato per la convocazione da parte del CT del Senegal. Fabregas evidentemente è irritato per la condizione fisica del giocatore che rischia di incorrere in ricadute e tornare in Italia nuovamente infortunato: "Preferisco non toccare molto il tema sinceramente – ha detto -. Non è stato piacevole parlare con il CT del Senegal". Ma cos'è successo davvero tra i due?

"Lui è stato convocato e gli avevo anche parlato dopo la partita con l'Inter – spiega -. Diao sa benissimo qual è la mia opinione e ho parlato con l'allenatore della sua Nazionale ma non è stata una conversazione molto piacevole". Fabregas poi continua e spiega: "Io mi svincolo totalmente e penserò che da martedì Diao sarà fuori per un tempo – e continua -. Lui sa la mia opinione, non gli dirò più niente, dipenderà da lui come gestirla, sa cosa voglio io e cosa vuole il club".

Leggi anche
Diao fa iniziare in ritardo il secondo tempo di Inter-Como, Fabregas si scusa con Chivu: cos'è successo

Diao partirà martedì dopo la partita contro la Roma e dunque Fabregas perderà un attaccante importante per il suo Como che già dovrà fare a meno per gran parte delle prossime partite di Morata infortunato. Con un solo colpo dunque la squadra di Fabregas si ritroverà con due attaccanti in meno avendo a disposizione Diao soltanto dopo l'eliminazione del Senegal. Da capire dunque cosa sia accaduto tra il CT del Senegal, Pape Thiaw, e lo stesso Fabregas arrivato al punto di non dire più nulla sull'argomento.

Immagine
Immagine
Immagine
autopromo immagine
Serie A
