Di Lorenzo punta su Gattuso e lancia un messaggio all’Italia: “Il passato non conta più”

Giovanni Di Lorenzo è fiducioso in vista dei playoff che l’Italia dovrà giocarsi a marzo per accedere ai Mondiali 2026 e punta tanto su Gattuso: “Il passato non conta più, in tre mesi con il mister abbiamo ritrovato uno spirito diverso”.

L'Italia dovrà attendere quale sarà l'avversaria che dovrà sfidare ai playoff per accedere ai Mondiali ed evitare che gli azzurri possano fare l'accesso per la terza edizione consecutiva. Contro la Norvegia, che ha passeggiato nel secondo tempo a San Siro vincendo 4-1 contro la Nazionale di Gattuso, si sono visti tutti i limiti di un gruppo che dopo un inizio incoraggiante si è poi letteralmente sgretolato. Atteggiamento che non è piaciuto a nessuno, nemmeno a Giovanni Di Lorenzo che ai microfoni di Sky ha parlato delle sensazioni vissute in questa serata amara e di cosa accadrà in questi lunghi mesi che ci separeranno dai playoff.

"Contava tanto per noi per vedere a che livello eravamo, ora abbiamo 4 mesi davanti per preparare il Mondiale – spiega prima di analizzare la partita -. Il primo tempo abbiamo fatto una buona gara, poi nel secondo tempo pensavamo che la partita fosse incanalata e invece loro sono una squadra importante e c'è da fargli i complimenti, noi dobbiamo migliorare perché a marzo c'è da centrare una cosa importante". E poi punta tutto su Gattuso.

La battaglia in campo tra Haaland e Frattesi.

Così come Donnarumma e Locatelli che in tv hanno spiegato proprio di volersi rimettere alle indicazioni di Gattuso, anche Di Lorenzo ha detto più o meno la stessa cosa facendo capire come l'arrivo di Gattuso sia stato più che positivo in questa Italia soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento. Ma prima di spiegarlo Di Lorenzo aggiunge: "Ci siamo un po' disuniti in campo dopo aver preso gol, squadre come loro al minimo errore ti puniscono e questo lo dobbiamo sapere bene". A questo punto al giocatore viene chiesto proprio delle differenze col passato, dunque Spalletti, prima dell'arrivo di Gattuso.

Di Lorenzo da questo punto di vista è netto: "Il passato non conta più, in tre mesi con il mister abbiamo ritrovato uno spirito diverso – ha spiegato il terzino destro del Napol e della Nazionale che ha poi aggiunto -. Questo è di buon auspicio per le partite dei playoff". Di fatto voltare pagina è stato positivo per tutti anche se quella partita in Norvegia giocata con Spalletti in panchina all'andata ha influito tantissimo poi sull'andamento del girone e sull'Italia. Per Di Lorenzo e il resto del gruppo l'aspetto importante è quello di seguire Gattuso e concentrarsi ad andare tutti verso una sola e unica direzione.