Di Lorenzo fa un gesto da vero capitano dopo l’espulsione contro il City: “Mi prendo la responsabilità”

Giovanni Di Lorenzo ha fatto un gesto da vero capitano dopo l'espulsione rimediata contro il Manchester City che ha compromesso l'esordio del Napoli nella Champions League 2025-2026. Il difensore azzurro sul suo profilo Instagram ufficiale ha scritto queste parole: "Da capitano mi prendo la responsabilità per quanto successo ieri sera. Orgoglioso dei miei compagni che hanno lottato fino all'ultimo minuto. Abbiamo altre sette partite in cui sono sicuro che dimostreremo il nostro valore".

Oltre al messaggio chiaro, da vero capitano, Di Lorenzo ha pubblicato la foto fatta prima del fischio d'inizio per ribadire il concetto di squadra e di gruppo. Parole precise e dirette per i suoi compagni e per i tifosi azzurri.

Al minuto 18 della partita dell'Etihad Stadium di Manchester, Giovanni Di Lorenzo è stato espulso per un fallo su Haaland. Sul cross di Foden, il difensore azzurro sbaglia i tempi e lascia passare la palla, poi cerca di fermare il centravanto norvegese con un intervento disperato: l'arbitro Zwayer inizialmente valuta il tackle regolare, ma viene richiamato al VAR dal collega Dingert.

Il replay mostra chiaramente che Di Lorenzo colpisce solo il piede dell’attaccante norvegese, senza toccare il pallone: fallo netto e cartellino rosso inevitabile. La decisione è corretta e il Napoli è costretto all'inferiorità numerica contro la squadra di Guardiola.

Da quel momento il Napoli è andato in difficoltà per l'inferiorità numerica e all'inizio della ripresa, dopo una strenua difesa della porta di Milinkovic-Savic è arrivato il gol di Haaland che ha aperto la strada alla vittoria dei Citizens. Poco più tardi è arrivato anche il raddoppio di Doku che ha fatto calare il sipario sul match e mandato in archivio la prima uscita in Champions della squadra di Conte per la stagione 25-26.

Conte: "Questa espulsione ha cambiato la partita"

Antonio Conte a Sky Sport ha parlato così dell'episodio e della partita giocata dopo l'espulsione di Di Lorenzo: "Parlavate di amaro in bocca, penso che sia rimasto a tutti perché dispiace. Avevamo preparato una partita come abbiamo giocato nei primi 20 minuti, questa espulsione ha cambiato la partita. Già è difficile giocare contro il City 11 contro 11. Però in quei 20 minuti ho visto un grande atteggiamento. I ragazzi sono stati bravi a tenere botta, però se rimani per 80 minuti in 10 diventa impossibile non soccombere al City".