Di Canio dopo il ko del Napoli col Manchester City: “Questa partita è stata tremenda per loro”

Paolo Di Canio ha analizzato la sconfitta del Napoli in Champions contro il Manchester City. L’opinionista Sky ha spiegato: “La squadra di Conte non ha dato né una botta e né una spallata”.

Il Napoli esce sconfitto dall'Ethiad Stadium dopo il 2-0 subito contro il Manchester City alla prima giornata della fase campionato di Champions League. Un ko che non pregiudica di certo il cammino dei partenopei in Europa ma di certo sarebbe stato meglio iniziare col piede giusto. Ma nulla è perduto. Negli studi di Sky Sport, al termine della partita, a parlare tra gli opinionisti presenti c'era anche Paolo Di Canio. L'ex capitano della Lazio, ha analizzato proprio la sconfitta del Napoli sottolineando anche un aspetto che ha notato rispetto all'atteggiamento della squadra di Conte:

"Svuotati i giocatori del Napoli a fare lo scivolamento contro questo City che in superiorità è tornato ad essere il vecchio City – spiega -. Lobotka sul secondo gol gli va trotterellando sul fianco, si piega con le mani sulle ginocchia come se fosse svuotato, per questo è stata tremenda questa partita per tanti giocatori".

E aggiunge: "Non dovevano fare come se fossero a un torneo da bar ma la squadra di Conte però non ha dato una botta, una spallata, mai un rimpallo per sporcare le traiettorie ed equilibrarsi difensivamente o la cattiveria di dire: ‘il secondo non me lo fai'. Cioè un po' più di cattiveria agonistica".

Il fallo di Di Lorenzo su Haaland.

Di Canio poi continua il suo discorso ed evidenzia il fatto che una volta rimasto in superiorità numerica il City sia tornato ad essere la squadra imbattibile vista fino a due stagioni fa: "È una squadra che per filosofia fa un tipo di calcio anche se ora si sta ricostruendo e a sprazzi ti dà la possibilità di giocare". E aggiunge un altro concetto.

Il colpo di Haaland sul primo gol del City.

Le parole di Di Canio dopo aver visto la risposta del Napoli all'espulsione di Di Lorenzo

"Il Napoli stava prendendo le contromisure fino all'espulsione. Il vero problema è che contro il City era importante vedere una partita 11 contro 11 perché è frustrante giocare contro questa squadra che in superiorità è tornata ad essere il vecchio City, è stato tutto semplice". Poi continua: "Svuotare i giocatori del Napoli, facendo lo scivolamento, non è stato semplice, ma ci è riuscito". Chiaramente Di Canio poi evidenzia anche come questa sera Foden sia stato a dir poco fenomenale: "Ho visto due pensieri alla Messi, l'assist per Haaland è stato meraviglioso".