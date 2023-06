Deschamps rovina la luna di miele a un suo giocatore: lo convoca mentre è in aereo con la moglie Kamara ha dovuto rinunciare alla luna di miele con la moglie per “colpa” di Rabiot: il centrocampista ha ricevuto la convocazione per la nazionale mentre era sull’aereo in partenza per la prima vacanza con la moglie.

A cura di Ada Cotugno

Per una giovane coppia appena sposata non c'è niente di meglio della luna di miele per festeggiare la nuova unione. Ma in alcuni casi il dovere chiama anche nel momento meno opportuno: è successo a Boubacar Kamara che ha ricevuto la convocazione in nazionale mentre era in aeroporto, in attesa di partire assieme alla moglie.

Il centrocampista francese classe '99 era stato lasciato fuori dalla lista dei convocati stilata da Didier Deschamps, una scelta che gli aveva dato il via libera per fare una piccola vacanza subito dopo il matrimonio. Il giovane calciatore è convolato a nozze con la sua Coralie lo scorso 3 giugno e al termine della stagione ha deciso di prendersi qualche settimana di pausa per celebrare il lieto evento.

Ma sul più bello tutti i piani della coppia sono andati in fumo. Tutta "colpa" di Adrien Rabiot: il centrocampista della Juventus si è procurato una lesione al polpaccio durante l'ultimo allenamento ed è stato costretto ad alzare bandiera bianca e abbandonare il ritiro della Francia.

Al suo posto è stato convocato proprio Kamara che, dopo aver portato a termine tutti gli impegni con l'Aston Villa, dovrà ritornare in campo per le amichevoli contro Gibilterra e Grecia, in programma rispettivamente il prossimo venerdì e lunedì. Una chiamata del tutto inaspettata che ha reso sicuramente felice il giocatore, ma molto meno la sua novella sposa.

Tutta l'assurda situazione è stata documentata su Instagram proprio da Coralie, nota influencer conosciuta in Francia: nella prima story condivisa dalla donna si vedono i due sposi in auto, diretti verso l'aeroporto. D'improvviso l'espressione della donna cambia totalmente perché la vacanza è di colpo annullata.

"Non so se ridere o piangere", ha scritto ironicamente mentre spiegava tutto ciò che le era capitato. Mentre i due si trovavano in aeroporto Kamara ha ricevuto la convocazione in nazionale, una chiamata impossibile da ignorare.

E così hanno deciso di rimandare la luna di miele tornando immediatamente a casa: in un video si vede il centrocampista intento a trasportare due bagagli molto grandi. "Siamo dovuti scendere dall'aereo, ritirare le valigie, ed eccoci di nuovo a Marsiglia. Viaggio rimandato per una buona causa, ma tant'è…". Un inconveniente non di poco conto, ma che rappresenta una grande opportunità per la carriera di Kamara.