Del Piero si mostra con la barba, Micah Richards interrompe l’intervista: “Alex, che succede?”

Alessandro Del Piero in occasione della serata di Champions si è presentato con un look diverso. La sua nuova barba ha sorpreso i presenti in studio e in particolare Micah Richards.

Alessandro Del Piero si è presentato con un look diverso in occasione della notte dei quarti di finale di Champions. L'ex campione della Juventus e della Nazionale impegnato come inviato per Sky, è intervenuto anche in diretta per la trasmissione CBS Golazo, La sua barba non è passata inosservata soprattutto agli occhi dell'ex collega Micah Richards che alla sua maniera ha chiesto lumi.

Del Piero in studio con un nuovo look, Micah Richards lo sorprende

"Pinturicchio" ha assistito dal vivo alla partita dei quarti di Champions tra il Real Madrid e il Bayern divertendosi e non poco, con un pizzico di tristezza per il divario con l'Italia. Non ha perso il sorriso Del Piero che mentre rispondeva a una domanda sulla partita, è stato interrotto dallo studio. L'ex difensore di Manchester City e Fiorentina Micah Richards ha iniziato a chiamare a gran voce "Alessandro, Alessandro". Non ne ha voluto sapere di aspettare e ha cercato di conquistare subito l'attenzione dell'inviato.

La risposta di Del Piero sulla barba

Del Piero divertito non sapeva più con chi rapportarsi, ma alla fine ha deciso di rispondere alla domanda di Richard: "Dobbiamo affrontare la domanda sull'elefante nella stanza': hai la barba, che sta succedendo?". L'ex numero 10 e capitano della Juventus ha mostrato orgoglioso la sua barba, mettendosi in primo piano davanti alla telecamera. Poi per chiudere il discorso ha spiegato la sua scelta: "Ti piace? Bella, eh? Vediamo come va, vediamo come va. Mi sento più maturo con la barba".

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Grandi risate da parte dei presenti, ovvero Schmeichel e gli altri ospiti in studio. Tutti sanno che i fuori programma sono sempre dietro l'angolo, così come le sorprese per gli stessi protagonisti della diretta. E l'ultimo esempio è stato quello di Del Piero, che si è prestato allo scherzo. Clima molto rilassato, come sempre, durante questa trasmissione famosa proprio per il modo di vivere e raccontare il calcio, coinvolgendo gli spettatori.