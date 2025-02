video suggerito

Del Piero, frecciata nella notte: "Gli ex giocatori non li vogliono da tante parti". Con chi ce l'ha La battuta di Pinturicchio arriva a margine della discussione sulla possibilità che al Var ci siano ex calciatori. Capello e Di Canio servono l'assist, l'ex capitano della Juve lo sfrutta facendo quella battuta pungente he nasconde un'amara verità.

La frase di Alessandro De Piero pronunciata in tv con ironia pungente, durante i commenti alla partita di Champions della Juve, è una pietra lanciata nello stagno. Smuove le acqua, stuzzica e lascia una domanda in sospeso: con chi ce l'ha? "Gli ex giocatori non li vogliono da tante parti, non solo al Var…", è l'espressione usata da Pinturicchio a Sky che suscita l'applauso convinto di Paolo Di Canio, il sorriso di Fabio Capello e Paolo Condò, l'approvazione della conduttrice, Federica Masolin.

La frecciata dopo la discussione su ex calciatori e Var

È un'osservazione arrivata in coda alla discussione sulla rete del momentaneo pareggio segnata da Perisic e che i bianconeri hanno contestato per un presunto tocco di braccio di Lang che avrebbe inficiato tutta l'azione. Né arbitro né ufficiali al Var riscontreranno irregolarità: la deduzione è nel gesto che fa il direttore di gara rivolto a Locatelli, gli dice che a suo parere (confermato in cabina di regia) è che la palla abbia toccato prima il petto e poi si scivolata verso il basso e non ha ravvisato estremi per un fallo.

Di Canio e Capello servono l'assist a Del Piero per la battuta

Di Canio parla di dinamica del movimento e fa l'assist parlando di "arbitri che certe cose non le conoscono". Capello lo raccoglie e incalza: "Io dico sempre che al Var ci vogliono ex calciatori, ma non li accetteranno mai perché non vogliono essere contestati". È in quel momento che l'ex capitano della Juve spiazza (piacevolmente) tutti scoccando quella frecciata velenosa come il tiro a giro che scagliava dalla mattonella preferita nei pressi dell'area di rigore.

"Gli ex giocatori non li vogliono da tante parti", a chi si riferisce

"Gli ex giocatori non li vogliono da tante parti, non solo al Var…", dice sornione Del Piero che non si spinge oltre. Ma a cosa e chi si riferisce? Le ipotesi non mancano, a cominciare da quella che è di più facile intuizione: da quando ha lasciato la Juventus si è spesso parlato di un possibile rientro al fianco della veccia signora in qualità di dirigente oppure per ricoprire altri ruoli/incarichi ma alla fine tutte quelle voci sono rimaste tali nonostante il grande appeal che conserva la sua figura nel mondo e nel popolo bianconero.

C'è ancora un altro spunto di riflessione che richiama una vicenda abbastanza recente che lo ha coinvolto. Il nome di Del Piero era emerso anche in occasione delle elezioni per la presidenza della Federcalcio. (che hanno portato alla comferma del mandato, il terzo, per Gabriele Gravina). La possibilità che scendesse nell'agone è durata lo spazio di 24/48 ore, fino a quando non ha messo in chiaro che si sarebbe fatto avanti a una condizione: "Mi hanno accostato a una frangia contro un'altra. Io non sono quel tipo di persona. La squadra è fondamentale. Un uomo non cambia le dinamiche, non voglio lavorare contro qualcuno".