Perché il gol di Perisic in Juventus-PSV non è stato annullato: cosa hanno verificato al VAR La rete del momentaneo pareggio di Perisic, contestata dai bianconeri per un tocco di mano, lascia ancora una speranza al Psv. Perché la Juve ha protestato? L'arbitro e il Var l'hanno gelata.

Perché il gol di Perisic alla Juventus è stato convalidato nonostante un sospetto tocco di mano di Lang nell'azione che ha portato al pareggio del Psv? La mimica dell'arbitro è apparsa abbastanza chiara, per lui non c'è alcun dubbio da sciogliere tenendo conto del regolamento su casi del genere.

A Locatelli che chiedeva spiegazioni e protestava, sostenendo che quella marcatura fosse viziata da un contatto col braccio dell'olandese, ha fatto un gesto preciso: s'è portato la mano al petto, perché è quella la parte del corpo con la quale ha controllato la sfera. Dopo qualche minuto di check in sala Var è arrivata la conferma: rete valida.

Il guizzo-gol di Mbangula (propiziato dall'affondo di Conceiçao) ha messo da parte ogni contestazione, lasciato spazio alla gioia ma non è ancora sufficiente per considerare chiuso il discorso qualificazione agli ottavi di finale. Ecco perché, nonostante la vittoria, la marcatura dell'ex nerazzurro è una spina nel fianco della Juve e al tempo stesso tiene una porta aperta per il Psv. È un salvagente a cui restare aggrappati in vista del ritorno a Eindhoven.

Cosa è successo nell'azione del pari (contestato) di Perisic

A provocare la reazione della Juventus è un frangente in particolare dell'azione dalla quale nasce il gol di Perisic. È il tocco di Lang, che ha utilizzato il petto per portarsi avanti il pallone (secondo la versione confermata anche dal direttore di gara). Sensazioni opposte sulla sponda bianconera, che ha lamentato un controllo galeotto con il braccio (avrebbe agevolato la gestione del pallone e il rilancio in avanti).

Il Var ha dato ragione alla decisione dell'arbitro, che ha ritenuto regolare il gesto del giocatore olandese: dalle immagini si nota come fosse in posizione buona per valutare l'episodio. Il lungo check in cabina di regia ha tenuto lo stadium col fiato sospeso ma l'esito di quella verifica è stata amara: il gol è stato convalidato. Eppure dal replay era sembrato esserci un tocco sospetto da parte di Lang. Per il direttore di gara e i colleghi al Var non è stato così.