De Zerbi manda il Marsiglia in ritiro a Copenaghen dopo un pareggio: ma non è una punizione Una vera e propria lezione di team building in Danimarca per il Marsiglia: è l'ultima trovata di De Zerbi dopo il pareggio in campionato contro il lille.

A cura di Ada Cotugno

L'obiettivo di Roberto De Zerbi è quello di far tornare il Marsiglia in testa alla classifica di Ligue 1 ma il passo falso contro il Lille complica i piani di rincorsa al PSG. Per questo motivo l'allenatore italiano ha voluto dare l'ennesima lezione ai suoi giocatori organizzando un ritiro last minute in Danimarca: non è una punizione, bensì un'occasione per continuare a crescere e per essere più squadra dopo una difficoltà.

Dopo tre vittorie consecutive il pareggio sembra una macchia e l'ex Sassuolo ha deciso di operare ancora una volta alla sua maniera organizzando due giorni di team building. Può sembrare assurdo, ma secondo il portale BFM Marseille Provence, Roberto De Zerbi avrebbe trascinato tutta la sua squadra a Copenaghen con uno scopo ben preciso.

La lezione di team building di Roberto De Zerbi

Generalmente la via del ritiro viene percorsa dagli allenatori in momenti di estrema difficoltà, dopo una sconfitta pesante o un periodo totalmente negativo. Il Marsiglia viene da tre vittorie consecutivo e il pareggio contro il Lille è un piccolo stop che li ha portati al secondo posto, momentaneamente a -4 dal PSG che però non è ancora sceso in campo. Il distacco non è abissale, eppure De Zerbi ha trascinato la sua squadra in Danimarca.

I giocatori sono partiti stamattina alla volta di Copenaghen e rientreranno in Francia domani sera: saranno due giorni intensi e ricchi di attività e lo scopo dell'allenatore è quello di creare più coesione all'interno del gruppo, di lavorare sul concetto di squadra per poi portare questi insegnamenti sul campo. Non è un ritiro punitivo, ma un'attività di team building forse insolita da vedere, ma che fa parte della filosofia dell'italiano che in Francia sta cercando di portare avanti una missione difficilissima.