De Winter e Leao svelano cosa è successo nello spogliatoio del Milan a Cagliari: cosa ha detto Allegri

La vittoria del Milan a Cagliari nasce nello spogliatoio. Koni De Winter e Rafael Leao raccontano cosa è successo all’intervallo e svelano il discorso di Massimiliano Allegri che ha cambiato l’inerzia della partita.

Il gol di Rafael Leao ha deciso Cagliari-Milan e riportato i meneghini in vetta, ma la vera svolta della partita è arrivata durante l'intervallo. A raccontarlo, nel post gara, è Koni De Winter, uno dei protagonisti della serata, che ha svelato cosa è successo nello spogliatoio dopo un primo tempo complicato per i rossoneri.

Il Milan aveva sofferto l'intensità del Cagliari, spinto dal pubblico e reduce da un buon momento. Una partenza che De Winter non nasconde: i sardi hanno iniziato forte, mettendo in difficoltà una squadra costretta a difendersi bassa e a perdere fluidità nel gioco. La reazione, però, arriva lontano dal campo.

"Il mister ci ha svegliato un po', la squadra ha reagito bene. Nel secondo tempo abbiamo preso la partita in mano come dovevamo fare all'inizio. È andata bene così", ha spiegato De Winter, sintetizzando il cambio di passo visto nella ripresa.

La scossa di Allegri e il cambio di mentalità

Le parole del difensore trovano conferma anche nel racconto di Massimiliano Allegri, che ha spiegato senza enfasi cosa ha chiesto ai suoi giocatori durante la pausa. "Ho solamente detto che bisognava fare un pochino meglio del primo tempo", ha chiarito l'allenatore, sottolineando gli errori commessi dal Milan nella gestione delle uscite e nelle palle perse che avevano favorito il Cagliari.

Allegri ha insistito soprattutto sull'atteggiamento: "Nel secondo tempo la squadra ha fatto meglio, ma bisognava fare meglio dopo l'1-0 con più lucidità". Indicazioni semplici, legate alla concretezza e alla necessità di alzare il ritmo, che hanno prodotto l'effetto desiderato.

Leao: "All'intervallo ci ha detto di spaccare la partita"

Anche Rafael Leao, match winner della serata, ha confermato il contenuto del discorso fatto nello spogliatoio. L'attaccante portoghese ha spiegato che il messaggio dell'allenatore è stato diretto e chiaro: "Nell'intervallo ci ha detto che quando attaccavamo dovevamo spaccare la partita. Siamo entrati con un'altra mentalità, più offensivi".

Parole che trovano riscontro immediato in campo. Dopo pochi minuti dalla ripresa, il Milan colpisce alla prima vera occasione e indirizza una gara fino a quel momento bloccata. Un gol nato proprio da quell'atteggiamento più verticale e deciso invocato nello spogliatoio.

Il Milan torna così dalla Sardegna con tre punti pesanti, il primato momentaneo in Serie A e una certezza in più: la squadra sa soffrire, ma soprattutto sa reagire. E come raccontano De Winter, Leao e Allegri, la partita è stata vinta prima di tutto all'intervallo.