Cagliari-Milan 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Allegri si sbraccia in panchina

La diretta live di Cagliari-Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

2 Gennaio 2026 19:45
Ultimo agg. 21:11
La diretta live della partita Cagliari-Milan per la 18ª giornata di Serie A. Il risultato è ancora fermo sullo 0-0 ma i sardi sono più pericolosi. Diretta TV su Sky e DAZN e in streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

21:11

Leao lento e prevedibile, vanifica un contropiede del Milan

Al 21° del primo tempo il Milan ha un sussulto e prova a spezzare la pressione del Cagliari con un contropiede orchestrato da Leao. Ma il portoghese è lento e prevedibile, il passaggio in profondità per Loftus-Cheek è facilmente intercettato.

A cura di Maurizio De Santis
21:09

Troppi errori tecnici e gioco compassato, Allegri si sbraccia in panchina

Allegri urla e si sbraccia in panchina perché vede il Milan in difficoltà contro il Cagliari: troppi errori tecnici e gioco compassato.

A cura di Maurizio De Santis
21:00

Sardi protagonisti di un ottimo avvio di match

La squadra di Pisacane si rende protagonista contro il Milan di un ottimo avvio di gara. Prova a sfruttare entrambe le corsie, con Palestra e Prati in evidenza, per rendersi pericoloso.

A cura di Maurizio De Santis
20:51

Cagliari subito in pressione, pericoloso con Palestra

Cagliari subito pericoloso, è Palestra che ribalta il fronte e scatta in contropiede, peccato che la conclusione non sia irresistibile.

A cura di Maurizio De Santis
20:45

Cagliari-Milan in diretta, inizia la partita

Ci siamo! Prende il via la partita tra il Cagliari e il Milan, la prima della Serie A del 2026.

A cura di Alessio Morra
20:30

Come arriva il Cagliari

Il Cagliari vincendo 2-1 in casa del Torino nell'ultimo turno del 2025 è riuscito a fare un bel balzo in classifica e proverà a dare continuità anche nell'ostica partita con i rossoneri.

A cura di Alessio Morra
20:15

Come arriva il Milan alla partita di oggi

Il Milan è reduce da un sonoro 3-0 al Verona. Andamento, un po', altalenante nelle ultime settimane per i rossoneri che hanno subito tra pochi gol tra Torino e Sassuolo, poi hanno perso in Supercoppa con il Napoli, prima di battere il Verona. A questa squadra serve sempre almeno uno tra Pulisic e Leao.

A cura di Alessio Morra
20:00

Cagliari-Milan, le formazioni ufficiali

Sciolti gli ultimi dubbi. Queste le scelte ufficiali di Pisacane e Allegri:

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodriguez; Palestra, Mazzitelli, Prati, Adopo, Obert; Esposito, Kilicsoy. All. Pisacane

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. All. Allegri.

A cura di Alessio Morra
19:45

Dove vedere Cagliari-Milan di Serie A in TV e streaming

Il 2026 del calcio italiano inizia stasera a Cagliari, dove la squadra di casa ospita il Milan, secondo in classifica. Una sfida importante, attesa che prevede spettacolo. L'incontro prenderà il via alle ore 20:45e si potrà seguire in diretta TV sia su Sky che su DAZN. Streaming per abbonati con Sky Go, NOW e DAZN.

A cura di Alessio Morra
