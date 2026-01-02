Cagliari-Milan 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Allegri si sbraccia in panchina

La diretta live della partita Cagliari-Milan per la 18ª giornata di Serie A. Il risultato è ancora fermo sullo 0-0 ma i sardi sono più pericolosi. Diretta TV su Sky e DAZN e in streaming su Sky Go, NOW e DAZN.
Leao lento e prevedibile, vanifica un contropiede del Milan
Al 21° del primo tempo il Milan ha un sussulto e prova a spezzare la pressione del Cagliari con un contropiede orchestrato da Leao. Ma il portoghese è lento e prevedibile, il passaggio in profondità per Loftus-Cheek è facilmente intercettato.
Troppi errori tecnici e gioco compassato, Allegri si sbraccia in panchina
Allegri urla e si sbraccia in panchina perché vede il Milan in difficoltà contro il Cagliari: troppi errori tecnici e gioco compassato.
Sardi protagonisti di un ottimo avvio di match
La squadra di Pisacane si rende protagonista contro il Milan di un ottimo avvio di gara. Prova a sfruttare entrambe le corsie, con Palestra e Prati in evidenza, per rendersi pericoloso.
Cagliari subito in pressione, pericoloso con Palestra
Cagliari subito pericoloso, è Palestra che ribalta il fronte e scatta in contropiede, peccato che la conclusione non sia irresistibile.
Cagliari-Milan in diretta, inizia la partita
Ci siamo! Prende il via la partita tra il Cagliari e il Milan, la prima della Serie A del 2026.
Come arriva il Cagliari
Il Cagliari vincendo 2-1 in casa del Torino nell'ultimo turno del 2025 è riuscito a fare un bel balzo in classifica e proverà a dare continuità anche nell'ostica partita con i rossoneri.
Come arriva il Milan alla partita di oggi
Il Milan è reduce da un sonoro 3-0 al Verona. Andamento, un po', altalenante nelle ultime settimane per i rossoneri che hanno subito tra pochi gol tra Torino e Sassuolo, poi hanno perso in Supercoppa con il Napoli, prima di battere il Verona. A questa squadra serve sempre almeno uno tra Pulisic e Leao.
Cagliari-Milan, le formazioni ufficiali
Sciolti gli ultimi dubbi. Queste le scelte ufficiali di Pisacane e Allegri:
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodriguez; Palestra, Mazzitelli, Prati, Adopo, Obert; Esposito, Kilicsoy. All. Pisacane
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. All. Allegri.
Dove vedere Cagliari-Milan di Serie A in TV e streaming
Il 2026 del calcio italiano inizia stasera a Cagliari, dove la squadra di casa ospita il Milan, secondo in classifica. Una sfida importante, attesa che prevede spettacolo. L'incontro prenderà il via alle ore 20:45e si potrà seguire in diretta TV sia su Sky che su DAZN. Streaming per abbonati con Sky Go, NOW e DAZN.