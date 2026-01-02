Cagliari-Milan, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Dove vedere Cagliari-Milan in TV e streaming, orario e probabili formazioni della partita di Serie A che apre il 2026.

Cagliari-Milan apre il 2026 della Serie A. Si gioca oggi alla Unipol Domus di Cagliari alle ore 20:45, con le due squadre che arrivano al confronto con il morale alto. La formazione di Allegri nell’ultimo match del 2025 ha superato infatti il Verona con una prova convincente, mentre quella di Pisacane ha conquistato tre punti pesantissimi in casa del Torino. Ci sono tutte le premesse dunque per assistere ad un confronto divertente. Curiosità in casa Milan anche per l’eventuale presenza del neoacquisto Fullkrug che non dovrebbe partire titolare. Il suo utilizzo è consentito grazie ad una speciale deroga al regolamento.

Partita: Cagliari-Milan

Orario: 20:45

Dove: Stadio Unipol Domus (Cagliari)

Quando: venerdì 2 gennaio

Diretta TV: DAZN, Sky

Diretta Streaming: DAZN, Sky GO, NOW

Dove vedere Cagliari-Milan in diretta TV

La partita tra il Cagliari e il Milan non sarà visibile in esclusiva solo su DAZN. Diretta TV infatti oltre che sulla piattaforma streaming, utilizzabile sia su Smart TV che su TV tradizionali (usando appositi dispositivi), anche sull'emittente satellitare. Basterà sintonizzarsi sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Un servizio questo ovviamente riservato solo agli abbonati Sky.

Cagliari-Milan, dove vederla in streaming: l'orario della partita

Cagliari-Milan apre il programma della prima giornata di Serie A del 2026 e si gioca oggi venerdì 2 gennaio alle ore 20:45. La diretta streaming della partita sarà garantita su DAZN, che la trasmetterà su computer, smartphone e tablet, ma anche su Sky GO per gli abbonati Sky. Diretta disponibile anche sul servizio on demand di NOW per chi volesse sfruttare questo servizio.

Cagliari-Milan, le probabili formazioni della Serie A

Cagliari e Milan dovrebbero scendere in campo con uno schieramento identico, ovvero il 3-5-2. La squadra sarda potrebbe puntare su Gaetano e Kilicsoy, come tandem offensivo. Nel Milan curiosità su Fullkrug che però dovrebbe iniziare non dal 1′: Allegri infatti si affida alla formazione che ha regolato il Verona con Nkunku e Pulisic.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Deiola; Palestra, Adopo, Mazzitelli, Prati, Idrissi; Gaetano, Kilicsoy.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic.