Il Milan batte il Cagliari e torna in vetta alla Serie A: Rafa Leao regala un dolce Capodanno ad Allegri

Il 2026 del Milan comincia con una vittoria che pesa. All’Unipol Domus i rossoneri superano di misura il Cagliari e tornano in testa alla classifica di Serie A, scavalcando momentaneamente l’Inter in attesa del match dei nerazzurri contro il Bologna. Un successo costruito nella ripresa, dopo un primo tempo di grande sofferenza, e firmato dal giocatore che più di tutti sa cambiare l’inerzia delle partite: Rafael Leao.

Il Milan fatica a prendere ritmo nei primi 45 minuti, soffre l’intensità dei sardi e concede più di un’occasione, confermando le difficoltà legate all’emergenza difensiva. Allegri deve rinunciare a Pavlovic e tiene Gabbia inizialmente in panchina, adattando ancora una volta la linea arretrata. Ne esce una gara sporca, bloccata, con pochi spazi e zero tiri nello specchio nel primo tempo.

La svolta arriva subito dopo l’intervallo. Il Milan rientra con un altro atteggiamento e al 50’ colpisce: cross basso di Rabiot, controllo e sinistro di Leao, leggermente deviato, che batte Caprile. È l’episodio che decide la partita e restituisce fiducia a una squadra chiamata a gestire il vantaggio fino alla fine.

Leao decisivo, Fullkrug debutta

Nel finale Allegri guarda anche al futuro. Al 69’ arriva il debutto in campionato di Niclas Fullkrug, primo acquisto del calciomercato invernale rossonero. Il centravanti tedesco entra al posto di un Leao stremato e, pur senza occasioni personali, lavora per la squadra, aiuta a tenere il baricentro più alto e contribuisce a respingere l’assalto finale del Cagliari insieme alla classe di un Luka Modric uomo ovunque e dell'altro neonentrato Pulisic sempre pericoloso con i suoi guizzi in velocità che creano scompiglio nell'area rossoblu.

Il Milan porta a casa tre punti pesantissimi, il primato in classifica e una risposta concreta dopo una gara tutt’altro che semplice. Non è stata una prova brillante, ma è il classico successo da squadra che vuole restare lassù. Per Allegri è un Capodanno dolce, firmato ancora una volta dal suo uomo decisivo.