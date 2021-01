La sfida tra Milan e Atalanta non si è esaurita al fischio finale del match disputato sabato ma prosegue sui social. Nonostante la sconfitta dei rossoneri sotto i riflettori nella gara di San Siro era finito Zlatan Ibrahimovic che nei minuti finali era stato protagonista di un battibecco con l'attaccante della Dea Duvan Zapata: il colombiano aveva ironizzato sui tanti rigori concessi alla formazione meneghina in questo campionato e lo svedese lo ha zittito ricordandogli che in carriera ha segnato più gol di quante partite abbia giocato la punta della formazione orobica.

A rispondere a Ibra con un simpatico post sui propri canali social è ora il centrocampista dell'Atalanta Marten De Roon che ha pubblicato un video di sfottò nei confronti del 39enne di Malmoe. Il video comincia proprio con la frase rivolta da Ibrahimovic a Zapata ma con una musica di sottofondo canzonatoria prosegue con le tre reti messe a segno nel match di San Siro dalla Dea, quelle cioè siglate da Romero, Ilicic e lo stesso Zapata che hanno permesso alla formazione di Gian Piero Gasperini di imporsi con un netto 3-0 in casa della capolista della Serie A.

A far sorridere però più che il video è la didascalia con cui il calciatore olandese ha deciso di accompagnarlo: "Posta il video e nasconditi" ha scritto infatti Marten De Roon. Una didascalia che suona più come un consiglio verso se stesso apparendo pienamente cosciente del fatto che a breve ci sarà la quasi inevitabile reazione di Zlatan Ibrahimovic che difficilmente lascerà passare sotto traccia il suo sfottò e di certo, conoscendolo, non sarà così tenera.