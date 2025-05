video suggerito

De Bruyne al Napoli, il colpo di mercato per sognare in grande: Lukaku può essere decisivo Il Napoli vuole portare in azzurro Kevin De Bruyne il prossimo anno: può essere il colpaccio di mercato per sognare anche in Europa. Lukaku può essere decisivo per il suo rapporto con il centrocampista belga. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Napoli vuole portare in azzurro Kevin De Bruyne il prossimo anno: l'indiscrezione di mercato che può infiammare la piazza e fa capire le ambizioni future del club campano. Il centrocampista belga ha il contratto in scadenza con il Manchester City e sono diversi i club interessati a lui in vista della prossima stagione: tra questi c'è anche la squadra partenopea.

A riportare la notizia è Sky Sport, secondo cui KDB non vorrebbe spostarsi in campionati ‘esotici' come Arabia o USA ma vorrebbe restare in Europa. Una mano al Napoli potrebbe arrivare da Romelu Lukaku, che ha un grande rapporto con il calciatore classe 1991 e potrebbe convincerlo ad accettare la corte di di De Laurentiis e Manna.

Questo tentativo concreto per Kevin De Bruyne potrebbe essere anche un segnale da parte del Napoli per Antonio Conte, che ha fatto capire di volere certezze in vista del prossimo futuro.

Leggi anche De Bruyne può sbarcare in Serie A, la pazza idea che già infiamma il mercato

De Bruyne-Napoli è più di un'idea: si sogna il colpaccio

De Bruyne lascerà il Manchester City dopo 10 anni al termine della stagione e sul nome del centrocampista belga si fanno già tante ipotesi: c'è una lunga lista di club e a questa si è aggiunta anche il Napoli. Nei giorni scorsi si era parlato del Como per la Serie A, ma sulle tracce di KDB ci sarebbero anche Aston Villa e Liverpool in Premier League.

Su di lui c'è anche l'interesse di un club dell'Arabia Saudita, che dovrebbe rappresentare una città che non esiste ancora: si tratta di Neom, che dovrebbe essere fondata quest'anno e che attualmente ha una squadra che gioca in Serie B saudita.

Il nome del calciatore belga è stato accostato anche alla Major League Soccer, con diverse franchigie che si sarebbero interessate per capire come portarlo oltre l'oceano. Al momento De Bruyne non si è ancora espresso sul suo futuro e non è chiaro se ha ancora voglia di giocare a livelli alti o se cercherà di intraprendere un'altra strada in vista del tramonto di carriera.