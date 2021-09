DAZN dà ancora problemi: l’app non funziona, blackout per Samp-Napoli e Lazio-Torino Problemi per gli abbonati DAZN alle prese con la visione dei match di Serie A Sampdoria-Napoli e Lazio-Torino. Molti utenti hanno segnalato sui social l’impossibilità di assistere alle partite sulla piattaforma streaming. Collegandosi alla stessa, appare infatti un messaggio che annuncia la presenza di anomalie.

A cura di Marco Beltrami

Non sembra esserci pace per DAZN. Ancora problemi per la piattaforma streaming nella trasmissione delle partite di Serie A. Alcuni utenti che si sono connessi per assistere a Sampdoria-Napoli e Lazio-Torino, hanno trovato una brutta sorpresa. Infatti sull'homepage di DAZN ecco campeggiare una scritta che segnala la presenza di un'anomalia che DAZN sta cercando di risolvere al più presto. Abbonati infuriati sui social.

Niente da fare per molti abbonati DAZN nelle fasi iniziali dei match in programma oggi in Serie A per il turno infrasettimanale. Quando gli appassionati hanno provato ad accedere alla piattaforma, soprattutto da Smart TV sulla homepage della stessa oltre a comparire l'ormai famigerata rotella (a rappresentare il caricamento a vuoto), ecco un messaggio: "Siamo spiacenti, al momento questa pagina non può essere caricata. Stiamo lavorando per risolvere il problema al più presto. Ci scusiamo per l'inconveniente. Puoi trovare maggiori informazioni nella sezione Guida di DAZN".

I tifosi delusi per l'impossibilità di assistere a Sampdoria-Napoli e Lazio-Torino, hanno provato a seguire le indicazioni sul come risolvere i problemi ricorrendo appunto alla Guida ma senza fortuna a giudicare dai commenti. Ecco allora i post al vetriolo sui social, con DAZN ancora nel mirino per un copione che purtroppo si è ripetuto. Una situazione che alimenterà nuovamente il dibattito sul servizio offerto dall'emittente. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di come la vicenda DAZN sia arrivata addirittura in Parlamento, con la possibilità di una possibile sub-licenza ad un altro operatore televisivo, come Sky. E non sono da escludere novità in tal senso già nel prossimo futuro.