DAZN non funziona o non si vede: cosa fare per risolvere problemi e malfunzionamenti In caso di problemi o malfunzionamenti, DAZN servizio di streaming online che trasmette sia eventi sportivi in diretta che on demand, mette a disposizione dei propri abbonati una guida. Ecco tutto quello che c’è da sapere in caso di video che si bloccano o che caricano all’infinito sulla piattaforma.

A cura di Marco Beltrami

DAZN è un servizio di streaming online che trasmette sia eventi sportivi in diretta che on demand. La piattaforma che si è aggiudicata i diritti televisivi della Serie A 2021/2024, negli ultimi anni, ha dovuto fare i conti anche con alcuni malfunzionamenti, che hanno creato problemi agli abbonati. Questi ultimi hanno chiesto a più riprese assistenza sfruttando anche i canali social. Cosa fare se DAZN è down oggi? Ecco tutto quello che c'è da sapere in caso di video che si bloccano, contenuti non riproducibili o app non funzionante.

Cosa fare se lo streaming di DAZN non funziona o si blocca

Già nella scorsa stagione gli abbonati DAZN hanno dovuto fare i conti con un malfunzionamento della piattaforma in occasione delle partite di Serie A Inter-Cagliari e Verona-Lazio. In quell'occasione solo una piccola parte degli utenti ha potuto assistere ai match, mentre gli altri si sono ritrovati sui propri dispositivi uno schermo nero, e un messaggio d'errore o un video che caricava all'infinito. In quel caso il problema era legato ad un partner esterno e quindi irrisolvibile dagli abbonati. Questi ultimi però spesso si trovano a fare i conti con DAZN che non funziona o si blocca, anche per motivi legati magari alla propria connessione. In caso di problemi la prima cosa fare è ricorrere alla guida che mette a disposizione la piattaforma. Ecco alcune possibili soluzioni:

Verificare la connessione del tuo dispositivo, assicurandoti che sia connesso a internet con una velocità ottimale, tale da consentirti la visione dei contenuti;

Prova a disconnettere e poi riconnettere il dispositivo, o spegnere e riaccendere anche il router o il modem;

Prova a guardare l'evento scelto utilizzando un altro browser, accertandoti che sia compatibile con DAZN;

Collega il dispositivo alla rete tramite un cavo ethernet.

Problemi con l’App sui dispositivi

In caso di problemi con l’app di DAZN sui propri dispositivi innanzitutto bisognerà controllare lo stato della propria connessione e la velocità della stessa, e capire se la stessa ti permette di visualizzare eventi senza interruzioni, o blocchi. Ecco cosa fare in caso di malfunzionamento dell'applicazione:

Innanzitutto aggiorna l'app: per quanto riguarda i cellulari, da App Store in caso per esempio di Iphone o Ipad o da Google Play Store in caso di smartphone o tablet. Per quanto riguarda i device Apple, bisogna assicurarsi che il dispositivo sia almeno un Iphone 5 o versioni successive, un iPod Touch (5a generazione) o generazioni successive o un iPad 2 o versioni successive;

se usi Dazn su Smart TV e Android TV, installa o aggiorna l'app dallo store. Anche in questo caso puoi decidere di chiudere l'applicazione e riaprirla, oppure uscire e rientrare inserendo nome utente e password;

se l'app si blocca e non ti permette di uscire/entrare, prova a forzare la chiusura e/o spegnere il dispositivo. Aspetta 15-20 secondi prima di riaccenderlo.

Prova a disinstallare e reinstallare l'app di Dazn dopo aver svuotato la cache del device;

Verifica che il sistema operativo del tuo dispositivo sia aggiornato all'ultima versione e che sia compatibile con gli standard di Dazn;

Se il malfunzionamento o mancato collegamento dovesse persistere, dopo aver controllato lo stato della connessione a internet puoi provare a riavviare il dispositivo o, in alternativa, il modem o il router.

DAZN down sul web browser

I motivi per cui DAZN è down sul web browser del proprio computer/MAC o dispositivo potrebbero essere molteplici. Innanzitutto, in caso di rallentamenti, o addirittura blocco della visione sulla piattaforma streaming bisognerà controllare la propria connessione a internet e la velocità della stessa, ovvero il primo passo per verificare che i malfunzionamenti non dipendano da noi. In caso di problemi, ecco i consigli e le linee guida fornite dall'assistenza Dazn:

Rileva la velocità di connessione della rete internet usando come riferimento al sito www.fast.com e confrontarndola con quella minima richiesta dalla piattaforma streaming;

In caso di mancato accesso a DAZN puoi provare ad accedere al servizio da un altro browser, considerando che quelli compatibili sono Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari, e Opera.

In caso di problemi reiterati nella visione puoi anche eliminare i cookie e svuotare la cache del browser. Attenzione anche al controllo del tuo indirizzo IP: bisogna assicurarsi di risultare in un Paese, come l'Italia, in cui DAZN è disponibile.

Come contattare l’assistenza clienti di DAZN

In caso di errori, problemi o malfunzionamento gli abbonati hanno la possibilità di contattare l’assistenza clienti di DAZN. In assenza di un numero verde da poter comporre sul proprio telefono, ecco come si può procedere per chiedere aiuto: