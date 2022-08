Problemi con Dazn nella trasmissione delle partite di Serie A, i partiti chiedono intervento di Agcom I problemi e i disservizi della piattaforma Dazn si trasformano in un tema da campagna elettorale. I partiti chiedono l’intervento dell’Agcom.

A cura di Annalisa Cangemi

Gravi disservizi nella trasmissione streaming delle partite di calcio da parte di Dazn, nella prima domenica di Campionato. Da parte di tutte le forze politiche, in piena campagna elettorale per le politiche del 25 settembre, sono arrivate critiche e accuse alla piattaforma, che ha l'esclusiva delle dirette televisive delle partite, per chiedere l'intervento di AgCom. Dazn si trasforma nel giro di poche ore in un tema caldo di dibattito, e i partiti lo utilizzano in cerca di consensi per il voto.

La stessa piattaforma si è scusata ieri sui social, provando a fornire delle alternative: "Se stai riscontrando dei problemi di accesso, utilizza il link nelle Instagram stories per vedere Salernitana-Roma e Spezia-Empoli". Quanto stavano per cominciare le due partite domenicali in serata della prima giornata, la Ott che detiene l'esclusiva del massimo campionato aveva diffuso una nota via Instagram: "Alcuni utenti stanno attualmente riscontrando problemi di accesso sulla nostra piattaforma. Stiamo lavorando duramente per trovare il prima possibile una soluzione e ci scusiamo per l'inconveniente". Poi a primo tempo in corso i problemi non erano stato risolti, ed è arrivato il secondo avviso di Dazn.

"Da abbonato a Dazn credo che il servizio che stanno offrendo faccia schifo", ha detto Matteo Salvini, che sceglie di contrassegnare con un hashtag sia la piattaforma da ieri centro delle polemiche degli utenti sia la parola "credo" che è lo slogan principale della campagna della Lega.

"Riscontrato il grave e inaccettabile disagio causato agli utenti per la mancata connessione a Dazn, sto predisponendo con i miei uffici un tavolo urgente che coinvolga la Serie A, il Mise e l'AgCom, in modo da affrontare il prima possibile quanto accaduto", ha commentato su Twitter la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali.

"In tutta Italia ci sono gravi problemi di ricezione della trasmissioni di Dazn Italia. Il Pd ha inoltrato una segnalazione urgente ad AgCom per accertare eventuali violazione degli accordi sulla qualità del segnale raggiunti in quella sede", ha detto Mauro Berruto, della Segreteria nazionale Pd ed ex ct della Nazionale di volley maschile.

"Non è possibile che migliaia di tifosi che pagano un servizio anticipatamente siano oggetto di un disservizio come quello che viene denunciato in ogni zona d'Italia. Se Dazn non e' in grado di fornire quello che ha promesso, restituisca immediatamente il dovuto agli abbonati. Intervengano governo e Lega Calcio. Siamo al limite della truffa", attacca su Facebook Marco Miccoli, della Direzione nazionale Pd.

"I prezzi li alza ma Dazn peggiora il servizio. Avvio vergognoso per il campionato. Intervenga AgCom, il pubblico paga e non merita questo tradimento", sbotta su Twitter il senatore FI Maurizio Gasparri.

"Dopo i gravi disservizi sulla trasmissione streaming delle partite di calcio da parte di Dazn è necessario l'intervento di Agcom a tutela dei diritti degli utenti, verificando l'accaduto e se vi siano le condizioni per irrogare eventuali sanzioni", ha scritto su Twitter Simone Baldelli, vicecapogruppo FI alla Camera e presidente della Commissione parlamentare di inchiesta per la tutela dei consumatori e degli utenti.

"Migliaia di tifose e tifosi delusi da Dazn. Chiederemo le verifiche necessarie a AgCom. È un servizio a pagamento che va garantito", ha aggiunto sempre su Twitter la capogruppo Pd alla Camera, Debora Serracchiani.

"Alla fine è stata semplicemente una fesseria togliere i diritti a Sky", ha detto Carlo Calenda. "Peraltro – ha aggiunto il leader di Azione – colpendo una grande azienda che aveva investito in Italia e fa anche cinema, serie e cultura".

"La Lega Calcio e Dazn stanno sequestrando il campionato di calcio ai tifosi paganti, a causa dei malfunzionamenti. Il campionato comincia nel peggiore dei modi. A questo punto si rende necessario l'intervento dell'AgCom", ha scritto su Twitter il segretario di Più Europa, e sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova.