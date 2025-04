video suggerito

David Luiz è irriconoscibile: in un video spiega cosa sta succedendo ai suoi capelli Una recente foto di David Luiz mentre gioca lo mostra irriconoscibile: il difensore brasiliano pubblica un video in cui spiega cosa sta succedendo.

A cura di Paolo Fiorenza

David Luiz ha 38 anni (compiuti giusto un paio di giorni fa), alle spalle una carriera lunga e ricca di trofei, e fino a qualche giorno fa anche una capigliatura lunga e folta, così caratteristica da essergli valsa (in coabitazione con Cucurella) parecchi meme che ne sottolineavano la somiglianza col personaggio dei Simpson ‘Telespalla Bob'.

Uno dei meme su David Luiz sosia di Telespalla Bob

La foto virale di David Luiz mentre gioca: è irriconoscibile

Tutto da declinare al passato, visto che il difensore brasiliano è diventato virale nelle scorse ore per una foto che lo mostra in partita irriconoscibile, con i ricci quasi spariti e una chiazza ben visibile in testa. L'ex calciatore di Benfica, Chelsea, PSG e Arsenal, tornato in Brasile nel 2021 per giocare nel Flamengo e oggi al Fortaleza, ha poi spiegato lui stesso in un video cosa sta succedendo alla sua chioma, motivo per cui ha deciso di dargli un taglio netto dopo decenni, cambiando completamente look.

Quando David Luiz giocava in Inghilterra, molti suoi tifosi indossavano delle parrucche sulle tribune per omaggiarlo. Quei tempi non torneranno più, visto che l'ex vincitore di Champions ed Europa League col Chelsea, nonché della Libertadores col Flamengo, ha rivelato di essere alle prese con la calvizie da "molti anni". Il calciatore paulista ha pubblicato un video assieme al suo barbiere di fiducia per spiegare come sta affrontando il problema: "Nel corso degli anni ho perso un po' di capelli, sto curando la calvizie da molti anni".

"Prima ero un amante dei berretti – ha spiegato Luiz nel video, mostrandosi con un copricapo – Ora, con gli anni, ho molta più difficoltà a lasciare i capelli come li volevo, pieni di ricci, nel modo riccio che mi piaceva. Per me era più facile indossare il berretto e acconciare i capelli in questo modo". Il brasiliano si è quindi tolto il copricapo per mostrare i suoi lunghi capelli, ma ha ammesso che si stavano diradando e che avevano bisogno di maggiori attenzioni.

La decisione di dare un taglio netto al passato: il barbiere lo trasforma in un uomo nuovo

Il barbiere sembrava meno preoccupato, insistendo sul fatto che Luiz aveva ancora un "enorme potenziale" per continuare con il suo stile distintivo. Poi gli ha tagliato i capelli, facendolo apparire completamente diverso, mentre gli chiedeva scherzosamente: "Dove hai infilato la calvizie?". Il brasiliano è apparso contento della notevole trasformazione, mentre si passava le dita tra i capelli per controllare che non ci fossero zone senza capelli.

Dopo essere andato a scadenza col Flamengo nel dicembre scorso, David Luiz ha firmato da svincolato col Fortaleza all'inizio di quest'anno, legandosi con la squadra di Ceará fino al 31 dicembre 2026, più un'opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione. Il difensore ha giocato da titolare in tutte e cinque le partite di campionato giocate finora in questo avvio di Brasileirão dal Fortaleza, che è 14simo in classifica con cinque punti.