video suggerito

Davide Valsecchi urla dalla paura nel GP del Canada: non si era accorto di cosa stava succedendo Durante le FP3 del GP del Canada, Valsecchi sorpreso a bordo pista: paura, urla e poi il sorriso del commentatore. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Marco Beltrami

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

Guai a distrarsi durante le gare di Formula 1, soprattutto quando si è a ridosso della pista. Lo sa bene Davide Valsecchi, l’ex pilota e oggi volto noto dei motori per la TV, che si è preso un bello spavento durante le FP3 del GP del Canada di Montreal.

Cosa è successo a Davide Valsecchi a Montreal durante il GP del Canada

Valsecchi, con tanto di microfono in mano, era a ridosso della rete di protezione vicino al tracciato, nella zona del Muro dei Campioni. Il commentatore, come tanti suoi colleghi, stava seguendo lo svolgersi degli eventi, ma aveva per un attimo girato lo sguardo rispetto alla pista di Montreal. Proprio in quel frangente, ecco arrivare a tutta velocità Nico Hulkenberg.

Un sibilo, un fischio ed ecco il testacoda del pilota Sauber proprio nei pressi della posizione di Valsecchi. Mentre il tedesco è riuscito a evitare danni tornando in pista, Davide si è lasciato andare ad un urlo per scaricare lo spavento. Tutto seguito da un altro strillo, a sottolineare la paura per quanto accaduto. Poi ecco il sorriso, immortalato dal sito ufficiale della Formula 1, con Valsecchi che, nel suo stile, ha subito sdrammatizzato.

Insomma, un momento particolare per Valsecchi, che ha anche fatto sorridere i telespettatori e gli appassionati. L’ex campione GP2 Series 2012, che ha corso anche nel World Series diventando anche pilota di riserva in Formula 1, sicuramente non toglierà più gli occhi dalla pista nei prossimi appuntamenti del GP di Montreal.

Che fa oggi Davide Valsecchi

Opinionista e telecronista per Sky Sport Formula 1 fino al 2023, Valsecchi continua a mantenere viva la sua passione per i motori. Segue le gare per la Radiotelevisione Svizzera Italiana (RSI) come commentatore F1, ricoprendo anche il ruolo di opinionista e uomo di pista per Formula X (FX Racing Weekend).