Danilo D’Ambrosio ha chiuso il campionato come lo aveva finito lo scorso agosto e cioè segnando. Il difensore dell’Inter ha deciso la rocambolesca partita con la Fiorentina con un colpo di testa nel finale ed ha siglato il gol del 4-3, punteggio che di per sé rende subito mitica una partita. D’Ambrosio sembra sempre destinato alla panchina, ma con Conte ha il posto fisso e non solo a suon di gol è diventato uno dei simboli di questa Inter, che vuole vincere lo scudetto.

D’Ambrosio uomo gol dell’Inter di Conte

La porta l’ha sempre vista bene, e di gol in carriera ne ha fatti, D’Ambrosio però ora è in serie positiva: nelle ultime due partite dello scorso campionato di Serie A ha realizzato un gol, prima contro il Napoli (il 28 luglio) e poi nella decisiva sfida per il secondo posto contro l’Atalanta (disputa il 1° agosto). Nella Final Eight di Europa League si è fatto sentire in fase offensiva segnando nella semifinale con lo Shakhtar. E ha potuto esultare per un gol anche contro la Fiorentina. Un gol pesantissimo che ha permesso all’Inter di iniziare il campionato con i tre punti, e con un successo che dà subito tanta fiducia.

Danilo D’Ambrosio è uno dei simboli dell’Inter di Conte

L’ex c.t. ha a disposizione una squadra eccezionale, ha una rosa profondissima – e la prima dimostrazione l’ha data proprio contro la Fiorentina (sono entrati Alexis Sanchez, Vidal, Hakimi, Sensi e Nainggolan) – ha campioni come Lukaku e Lautaro, ma Conte è uno di quegli allenatori che riesce a far dare il massimo a giocatori di buon livello ma che non sono considerati dei campioni. Si pensi a quanto fatto alla Juve con Giaccherini. D’Ambrosio con il tecnico salentino è riuscito a fare uno step qualitativo notevole e si è pure scoperto goleador; e questo è solo l’inizio della nuova stagione dell’Inter e di D’Ambrosio, arma in più di Conte.