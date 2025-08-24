Damiano David è una furia alla fine di Roma-Bologna, con chi ce l’ha: “Quello vestito di giallo”

Il cantautore e frontman dei Maneskin è stato inquadrato all’Olimpico al termine della partita mentre urlava indicando il campo. In un post condiviso sui social ha spiegato lui stesso cosa aveva provocato quella reazione nonostante la vittoria dei giallorossi.

Damiano David urla come un forsennato alla fine di Roma–Bologna, partita vinta dai capitolini per 1-0 al debutto in Serie A. Il frontman dei Maneskin (nel 2026 ci sarà la reunion della band in un Tour) è un tifoso della ‘magica' e appare abbastanza contrariato: ha lo sguardo corrucciato, digrigna i denti, ha il braccio teso e punta l'indice dritto verso il terreno di gioco. È un'esultanza rabbiosa? No, in realtà ce l'ha con qualcuno in particolare protagonista, a suo dire, in negativo dell'incontro di ieri sera: ha qualcosa da contestare all'arbitro Luca Zufferli, "quello vestito di giallo e con il fischietto".

Lo ha precisato giusto per non essere frainteso: il suo disappunto non era affatto rivolto né agli emiliani né ai sostenitori rossoblu che avevano seguito la squadra del cuore in trasferta.

Perché Damiano dei Maneskin inveiva alla fine di Roma-Bologna

Il cantautore è di fede giallorossa e sabato sera era allo stadio Olimpico per seguire la prima gara della squadra allenata da Gasperini. E se c'è una cosa che proprio non gli è piaciuta è stata l'interpretazione della direzione di gara da parte del fischietto della sezione di Udine: in buona sostanza, lo ritiene responsabile della confusione generata in determinati frangenti dell'incontro per il metro di giudizio adottato nella valutazione di alcuni episodi.

A spiegare perché aveva qualcosa da obiettare e lo ha fatto in quel modo così viscerale è stato proprio Damiano che ha commentato e chiarito attraverso un post condiviso sui social l'episodio ripreso in diretta tv al triplice fischio finale. "Giusto per chiarire, le mie pacatissime critiche non erano assolutamente dirette ai tifosi o alla squadra del Bologna, che stimo e rispetto. Ce l'avevo con quello vestito di giallo con fischietto :) Forza Roma sempre".

Il cantautore allo stadio con la fidanzata Dove Cameron

Chi era la donna inquadrata accanto a Damiano David in tribuna all'Olimpico. È la sua fidanzata, l'americana Dove Cameron, con la quale di recente ha trascorso le vacanze in Puglia. Un abbraccio, un bacio e tenere effusioni si sono mescolate all'euforia per il gol segnato da Wesley, in quell'atmosfera scandita dai cori del popolo romanista e dalle note sempre suggestive degli inni cantati a squarciagola prima e dopo il match. La coppia era inavvicinabile, protetta dai bodyguard che hanno impedito ai fan di chiedere anche solo un semplice autografo.

Chloe Celeste Hosterman (è il nome all'anagrafe di Dove Cameron) ha 29 anni e, oltre a calcare le scene cinematografiche, è anche una cantante. Sul grande schermo la popolarità è arrivata grazie al ruolo di Mal, la figlia di Malefica, nella trilogia di film Descendants.