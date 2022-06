Dalma Maradona svela la storia della foto con il papà Diego: “Non smetto di sentire la tua mancanza” Dalma Maradona ha ricordato il Pibe de Oro in occasione del Dia del Padre e ha raccontato la storia di una foto iconica scattata a Napoli.

A cura di Vito Lamorte

Il messaggio davvero commovente nel Dia del Padre. In molte parti del mondo oggi ricorre la festa del papà e Dalma Maradona ha voluto dedicare a Diego alcune parole piene di emozione. La primogenita del Pibe de Oro ha pubblicato una foto iconica in cui sta mettendo delle margherite nella calza del papà durante un allenamento in con il Napoli ed è stata ripresa in diversi murales anche in Argentina.

Dalma ha approfittato dell'occasione per raccontare la storia che c'è dietro quello scatto. Come prima cosa ha sottolineato che ha ritrovato l'originale a casa della madre Claudia Villafañe: "Di recente ho trovato la foto originale (un giorno ho litigato con mio padre e ho detto a mia madre di buttarla via perché era arrabbiata), all'epoca ho iniziato a cercarla in giro per casa e non riuscivo a trovarla, Ho chiamato Clau e lui mi ha detto: ‘Non preoccuparti, ovviamente non l'ho buttato via, è da qualche parte in casa tua' ed è apparso di recente".

La prima figlia del Diez ha messo in risalto il suo rapporto col padre e come quello scatto riassuma bene il loro legame: “Per me questa foto ci descrive molto bene. Ognuno nel suo ruolo. Niente da capire, niente da spiegare a nessuno. Eri, sei e sarai sempre uno dei grandi amori della mia vita e non per caso, ma per un'intera vita condivisa. Per avermi regalato momenti che mi tornano sempre in mente e non smetto di sentire la tua mancanza. Il tuo equilibrio come padre sarà sempre positivo".

Dalma è sposata con Andrés Caldarelli ed è in attesa della nascita di Azul, che sarà la sua seconda figlia dopo la primogenita Roma. "Buon giorno pazzo da legare, ti amo per sempre": questa è la chiusura della sua lettera dedicata al padre, morto il 25 novembre 2020. Questa stessa foto era stata usata da Dalma pochi giorni dopo la sua scomparsa, quando utilizzò queste parole: “Per favore guardami di nuovo con quell’amore che vedi nella foto, ti amerò per sempre”.