Aurelio De Laurentiis e Andrea Agnelli si sono ritrovati faccia a faccia dopo il caso della partita Juventus-Napoli. I due presidenti, insieme ad altri dirigenti della Serie A si sono incontrati in un hotel di Firenze, per una riunione della commissione della Lega di Serie A. Un'occasione per riallacciare i contatti proprio dopo il verdetto del Collegio di Garanzia che accogliendo il ricorso degli azzurri ha deciso di far rigiocare la partita contro i bianconeri. Le due società infatti dovranno anche cercare di concordare una data buona per il recupero del match, e chissà che in questo incontro non si sia parlato anche di mercato: la Juventus stando alle ultime indiscrezioni è ancora interessata a Milik e all'ex Llorente.

È passata poco meno di una settimana dal 22 dicembre, quando è arrivata la decisione definitiva su Juventus-Napoli, con l'annullamento del 3-0 a tavolino e del punto di penalità per gli azzurri. Andrea Agnelli e Aurelio De Laurentiis dopo le schermaglie verbali a distanza, hanno avuto oggi l'occasione di ritrovarsi dal vivo e magari confrontarsi anche su quanto accaduto. D'altronde i due presidenti che il 20 gennaio si ritroveranno da avversari il 20 gennaio per la Supercoppa Italiana, dovranno lavorare a braccetto per trovare una data buona per il recupero del match di campionato. Al momento la situazione è molto difficile, alla luce dei tantissimi impegni in una stagione molto complicata a causa dell'emergenza pandemica. Nei giorni scorsi si è parlato del 13 gennaio, come possibile soluzione, anche se bisognerà trovare l'intesa tra le parti.

Oltre a lavorare per trovare una data condivisa (anche ovviamente con la Lega) per Juventus-Napoli, Agnelli e De Laurentiis potrebbero anche aver avuto un confronto sul prossimo mercato. Non è un mistero l'interesse della Juventus per Arkadiusz Milik, a cui si è aggiunto anche quello per Fernando Llorente. I due giocatori sono ai margini del club azzurro, che però per liberare il polacco a gennaio, ovvero con 6 mesi d'anticipo rispetto alla scadenza del contratto chiede almeno 15 milioni di euro. Dal campo dunque, al mercato, gli argomenti di confronto tra i numeri uno delle due società, protagoniste di un momento difficile in Serie A, insomma non mancano.