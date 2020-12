Aurelio De Laurentiis è giustamente soddisfatto per la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni. Ribaltato totalmente il provvedimento del Giudice Sportivo (confermato in Appello) che ha tolto sia la sconfitta per 3-0 a tavolino, sia il punto di penalizzazione ai partenopei disponendo che la gara contro la Juventus, che il 4 ottobre scorso non si giocò per la mancata presentazione degli azzurri a Torino, si dovrà recuperare.

Il presidente azzurro, con un tweet, ha voluto condividere tutta la sua enorme soddisfazione per questa decisione che di fatto proietta ora il Napoli al terzo posto, a pari punti proprio con i bianconeri. De Laurentiis in un certo senso, ha cercato di parafrasare Andrea Agnelli che al termine della gara non disputata all'Allian Stadium aveva rivelato: "Bisogna attenersi ai regolamenti, sennò è il primo errore da cittadini". Un'affermazione che aveva fatto seguito al famoso messaggio di risposta inviato allo stesso De Laurentiis che aveva cercato l'appoggio di Agnelli per il rinvio della gara.

Il tweet di De Laurentiis: "Il Napoli segue sempre le regole"

Aspettava questo momento dalla sera di quel 4 ottobre Aurelio De Laurentiis che con un tweet ha manifestato tutta la sua gioia per questa decisione. "Siamo felici. Viviamo in un Paese in cui chi rispetta le leggi non può essere condannato. E il Napoli segue sempre le regole".

Questo il messaggio del numero uno del Napoli che ha quasi voluto parafrasare Agnelli dopo la sua uscita pubblica a proposito del contatto avuto con De Laurentiis che di fatto gli chiedeva di venirgli incontro per rinviare la gara: "Ho detto che la Juve rispetta i regolamenti e questa è stata la comunicazione tra me e Aurelio". Il tweet di De Laurentiis ha ovviamente riscosso grande successo sui social, specie da parte del popolo azzurro.