Dagli spalti inizia un fitto lancio di oggetti, il campo è ricoperto: sono tutti orsetti di peluche Nel corso dell’intervallo della partita di Ligue 1 tra Lille e Metz si è assistito ad un fittissimo lancio dalle tribune verso il campo, Nessuna contestazione, anzi: sono migliaia di orsetti di peluche per una iniziativa organizzata dal club di casa con i propri tifosi per i bambini malati e più sfortunati.

A cura di Alessio Pediglieri

A Lille in Ligue 1 in occasione della partita contro il Metz del pomeriggio di domenica 3 novembre, in calendario per la 14a giornata, all'intervallo tra primo e secondo tempo si è assistito ad una scena unica: un fittissimo lancio di oggetti dagli spali verso il terreno di gioco. Il bordo campo è stato praticamente ricoperto: migliaia di orsetti di peluche, gettati da parte dei tifosi per sensibilizzare l'attenzione verso i bambini malati e in difficoltà che riceveranno come omaggio i pupazzi poi raccolti dalla sicurezza.

Al termine dei primi 45 minuti di Lille-Metz, gara poi conquistata a suon di gol e spettacolo dai padroni di casa 2-0, la Decathlon Arena è stata teatro questa di un vero e proprio tiro a segno da parte di diversi settori dello stadio sia dalla tifoseria di casa sia dal settore ospiti. Un'iniziativa, ideata e organizzata dal club con i tesserati del Lille che aveva come obiettivo di alzare l'attenzione verso i più piccoli sfortunati, e offrire loro regali in un momento iconico come il Santo Natale. Tutti i peluche lanciati in campo infatti sono stati raccolti e verranno distribuiti, dopo essere stati debitamente sanificati, alle strutture che si occupano per beneficenza alla salute dei bambini.

Tutto era previsto e organizzato nei minimi particolari, ma ciò che è contato è stato l'effetto e l'esito dell'appello che lo stesso Lille aveva lanciato alla viglia, rinverdendo oramai un momento che si ripete ogni anno in questo periodo. "Se ogni spettatore vorrà, potrà entrare allo stadio con un solo peluche. I tifosi che hanno la possibilità di portarne di più sono invitati a portarli con sé, per poi distribuirli ai cittadini di Lille in piazza" si leggeva nella nota in vista della gara interna col Metz. "Per fare in modo che tutti possano partecipare quando si lancia. Un'unica richiesta: non devono superare i 40 centimetri e non devono includere batterie o essere dotati di batterie".

Così, dopo essersi goduti il primo tempo, si è atteso il segnale preciso che è stato dato dagli speaker dello stadio, e così da gran parte delle tribune è iniziato un contemporaneo lancio di migliaia di peluche, tra le acclamazioni dei tifosi. Questo tipo di gesto non è nuovo nel mondo del calcio ma resta raro in Francia, dove il Caen a gennaio aveva fatto una cosa simile in occasione della prima partita dell'anno ad Ornano. Da ricordare però anche ciò che accadde a febbraio quando furono i sostenitori di Besiktas che avevano scelto hanno scelto un'iniziativa simile per rendere omaggio alle vittime del terremoto che aveva provocato oltre 50.000 morti.