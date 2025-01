video suggerito

Cutrone risponde a Dia, Lazio e Como non vanno oltre il pareggio: all'Olimpico finisce 1-1 Cutrone risponde a Dia, Lazio e Como ci provano ma non vanno oltre il pareggio: allo stadio Olimpico finisce 1-1. Un punto a testa per Marco Baroni e Cesc Fabregas.

A cura di Vito Lamorte

Cutrone risponde a Dia, Lazio e Como ci provano ma non vanno oltre il pareggio: allo stadio Olimpico finisce 1-1. Un punto a testa per Marco Baroni e Cesc Fabregas. Partita dai tanti volti quella tra i capitolini e i lariani, che hanno sfruttato i momenti migliori o le debolezze avversarie per colpire ma nessuna delle due squadre ha avuto la forza per sferrare il colpo decisivo.

Apprensione in casa Como per Nico Paz: il numero 20 è stato costretto a lasciare il campo per infortunio dopo 20′ dall’inizio della sfida per l’entrataccia di Gigot ma per l’arbitro Tremolada non è neanche fallo.

Cutrone risponde a Dia, un punto a testa per Lazio e Como

Poco dopo la mezz'ora la Lazio ha trovato il vantaggio con Boulaye Dia, che ha infilato il suo quinto gol in campionato girandosi a meraviglia su Kempf e battendo sul palo lontano Butez. L'attaccante senegalese è stato bravissimo a sfruttare l’assist di Guendouzi ma tutto è nato da un recupero di Gigot, che ha tolto il tempo di reazione alla difesa del Como.

La squadra di Fabregas è sempre rimasta ‘dentro la partita' e poco dopo il 70′ ha trovato il pareggio con Patrick Cutrone: il capitano dei lariani ha battuto di testa Provedel da distanza ravvicinata su cross da destra di Strefezza. Il numero 10 si è smarcato alle spalle di Gigot ed è stato bravo a schiacciare la palla sul terreno di gioco.

Sul risultato ha influito, in maniera inevitabile, l'espulsione di Tchaouna: il calciatore della Lazio è stato sanzionato con due ammonizioni in un minuto e la decisione del direttore di gara, molto discutibile soprattutto sul secondo giallo, ha lasciato la squadra di Baroni con l’uomo in meno.

Il tabellino di Lazio-Como

RETI: 34′ Dia, 72′ Cutrone.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari (dal 60′ Marusic), Gigot, Romagnoli, Pellegrini (dal 60′ Tavares); Guendouzi, Rovella; Isaksen (dal 73′ Hysaj), Tchaouna, Dele-Bashiru; Dia.A disposizione: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Basic, Castrovilli, Noslin, Pedro. Allenatore: Baroni.

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Paz (dal 20′ Diao), Fadera; Cutrone. A disposizione: Audero, Reina, Kone, iovine, Gabrielloni, Belotti, Fellipe, Braunoder, Mazzitelli, Andrealli, Chinetti, Verdi. Allenatore: Fabregas.

ARBITRO: Paride Tremolada.