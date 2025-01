Nico Paz esce dal campo per infortunio: entrataccia di Gigot, per l’arbitro non è neanche fallo

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Nico Paz costretto a lasciare il campo per infortunio dopo 17′ dall'inizio di Lazio-Como: l'entrataccia di Gigot sul talentuoso calciatore argentino ma per l'arbitro Tremolada non è neanche fallo. Una decisione molto discutibile da parte del direttore di gara sull'intervento del difensore della squadra capitolina.

Il giocatore dei lariani ha dovuto abbandonare in anticipo il terreno di gioco dello stadio Olimpico dopo il brutto intervento del difensore della Lazio ai suoi danni in quella parte di campo tra bandierina del calcio d'angolo e l'area di rigore. Al suo posto Cesc Fabregas ha lanciato il nuovo acquisto Assane Diao, arrivato dal Betis nei primi giorni del mercato di gennaio.

Nico Paz era in possesso di palla sulla zona sinistra d'attacco del Como e si trovava in quella porzione di campo compresa tra la bandierina dell'angolo e l'area di rigore: l'argentino è stato travolto da Gigot, che in scivolata ha portato via tutto, pallone e caviglia.

L'arbitro Paride Tremolada non ha ritenuto falloso l'intervento del difensore della Lazio e ha fatto riprendere il gioco con un calcio d'angolo ma c'erano tutti gli estremi per fischiare il fallo e sanzionare l'ex calciatore dell'Olympique Marsiglia con un cartellino giallo.

La scelta del direttore è alquanto discutibile e se Gigot fosse intervenuto allo stesso modo all'interno dell'area di rigore con sarebbe stato, con molta probabilità, richiamato dal VAR per rivedere l'entrata del difensore.

La dinamica dell’infortunio non fa presagire nulla di buono per il giocatore argentino: nelle prossime ore Nico Paz si sottoporrà agli esami strumentali per capire l’entità dell'infortunio.

Nei pochi minuti che ha giocato, il giocatore di proprietà del Real Madrid aveva messo in difficoltà la difesa della Lazio e si era presentato al tiro anche in un paio di occasioni.