Cristiano Ronaldo trasforma il sogno della piccola tifosa in realtà: le lacrime dopo l’abbraccio Bellissimo gesto di Cristiano Ronaldo dopo il fischio finale di Irlanda-Portogallo nei confronti di una piccola tifosa di casa che aveva fatto invasione per lui.

A cura di Marco Beltrami

Cristiano Ronaldo non è riuscito a timbrare il cartellino del gol con il suo Portogallo nella trasferta di Dublino. 0-0 per i lusitani che ora si giocheranno la qualificazione alla fase finale dei Mondiali in Qatar, senza passare dai playoff, nello scontro diretto con la Serbia, con le due squadre appaiate in vetta al gruppo A a quota 17. Nonostante tutto CR7 ha trovato comunque il modo di regalare emozioni con un bel gesto dopo il fischio finale verso una piccola tifosa pronta a tutto pur di incontrare il suo giocatore preferito.

Cosa non si è disposti a fare pur di incontrare il proprio idolo? Anche a fare un'invasione di campo, dribblando gli steward. È quello che ha fatto una ragazzina che ha sorpreso tutti al termine del match tra l'Irlanda e il Portogallo valido per le qualificazioni mondiali. La giovanissima tifosa aveva un unico obiettivo e sapeva che non avrebbe avuto un'alta possibilità, e allora si è diretta verso Cristiano Ronaldo, ovvero il suo giocatore simbolo. Nonostante la marcatura stretta di uno steward la piccola ha conquistato l'attenzione della stella del Manchester United. Quest'ultimo colpito dall'affetto della ragazzina che si è lasciata andare alle lacrime per l'emozione, prima l'ha abbracciata con affetto e poi le ha regalato la sua maglietta. Un gesto bellissimo che ha lasciato quasi di sasso la piccola tifosa.

Quest'ultima ancora travolta dalle emozioni, con la maglia di Ronaldo in mano si è lentamente recata a bordo campo. Una volta passata sotto la curva, i tifosi che hanno assistito a tutta la scena nonostante la rivalità con i portoghesi e dunque anche con l'attaccante hanno deciso di applaudire la ragazzina, che dal canto suo ha mostrato il prezioso cimelio ricevuto, ancora emozionata. Una notte che non dimenticherà mai, grazie allo splendido gesto della stella portoghese, che si è confermato molto generoso. Applausi a scena aperta anche per lui, già focalizzato sul decisivo match contro la Serbia.