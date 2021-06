Il match tra Portogallo e Francia andato in scena mercoledì sera a Budapest è stato l'occasione per una calorosa rimpatriata tra due vecchi amici che sono tuttora tra i più letali bomber al mondo: Cristiano Ronaldo e Karim Benzema hanno tenuto fede alla propria fama, segnando una doppietta per ciascuno e proseguendo entrambi il proprio cammino con le rispettive Nazionali agli Europei.

Il Portogallo giocherà domenica prossima col Belgio a Siviglia, mentre la Francia sarà impegnata con la Svizzera lunedì a Bucarest. Sia durante che dopo il match di ieri sera, Ronaldo e Benzema non hanno nascosto l'affetto che li lega dopo la lunga – e vincente – frequentazione al Real Madrid: risatine in occasione del fischio d'inizio, abbracci nell'uscire dal campo ed anche lo scambio delle magliette.

Ma c'è stato un momento nel corso della partita in cui il portoghese è parso perdere per un momento la cognizione del tempo, come se improvvisamente Benzema non fosse stato più un suo avversario, ma quell'amato compagno di squadra con cui ha condiviso 8 stagioni a Madrid. Sarà stata la maglia bianca della Francia così simile a quella del Real, fatto sta che ad un certo punto si vede Ronaldo indicare a Benzema a chi passare il pallone: non un giocatore qualsiasi dei Bleus, ma un altro madridista, Raphael Varane, anch'egli compagno di CR7 a Madrid nello stesso periodo.

Una fluttuazione spazio-temporale della mente di Ronaldo che è diventata virale e potrebbe ripetersi in occasione delle semifinali, visto che le due squadre si trovano dalla stessa parte del tabellone degli Europei. Avversari sì, amici sempre.