Cristiano Ronaldo e Karim Benzema sono stati i protagonisti dello spettacolo tra Portogallo e Francia, gara valida per il gruppo F di EURO 2020 terminata con un pareggio per 2-2 alla Puskas Arena di Budapest. I due hanno scritto il loro nome nel tabellino marcatore di match per due volte e nonostante fossero impegnati l'uno contro l'altro non sono passati inosservati alcuni atteggiamenti nel corso della partita. Il fuoriclasse portoghese e quello francese sono stati compagni di squadra al Real Madrid e hanno sempre dimostrato di avere un buon rapporto nonostante CR7 si sia trasferito alla Juventus e Karim si è preso la leadership dell'attacco dei merengues.

I due si sono scambiati un sorriso a vicenda nei momenti prima del calcio d'inizio e poi Ronaldo si è congratulato con Benzema quando ha segnato il suo primo gol con la selezione francese a distanza di 2.805 giorni dall'ultimo. Alla termine dei primi 45′, CR7 e l'attaccante transalpino si sono abbracciati mentre si dirigevano verso gli spogliatoi e si sono scambiati le magliette.

Il loro rapporto è rimasto quasi intatto e le scene di ieri lo dimostrano: Benzema e Ronaldo apprezzano entrambi ciò che l'altro ha fatto per le proprie rispettive carriere e il rispetto reciproco è alla base della loro amicizia. Quella di ieri è stata una partita importante per entrambi: per Benzema sono state le prime reti segnate con la maglia della Francia dall'8 ottobre 2015 mentre Ronaldo ha raggiunto Ali Daei come massimo marcatore con le nazionali e ora è il favorito per vincere la Scarpa d'Oro di Euro 2020.

Il destino potrebbe rimetterli di nuovo contro, visto che potrebbero incontrarsi di nuovo a Euro 2020 nelle semifinali: se la Francia di Benzema batterà la Svizzera dovrà affronterà la vincente di Croazia-Spagna prima di una potenziale semifinale contro i campioni d'Europa in carica, che affronteranno l'Italia o l'Austria nei quarti di finale se domenica dovessero battere il Belgio. Ieri sera Portogallo-Francia è stato un grande spettacolo e la seconda parte dello show dei due amici sarebbe molto gradita.

Nella conferenza stampa post-partita Benzema ha raccontato così l'incontro con Cristiano Ronaldo: "È bello rivederlo, comunque la strada che abbiamo fatto insieme… Abbiamo entrambi giocato otto-nove anni al Real Madrid, abbiamo segnato gol, vinto trofei. Quando ci siamo scambiati, ci siamo augurati buona fortuna per il futuro in club e in nazionale e soprattutto per continuare a divertirsi in campo e continuare a fare la differenza". Avversari sì, ma mai nemici.