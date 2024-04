L’Uefa apre a rose di 26 giocatori per EURO 2024: tutti i CT sono favorevoli, tranne Francia e Albania

video suggerito

La UEFA sta valutando la possibilità di aumentare a 26 il numero di giocatori convocati per gli Europei 2024 in Germania, a seguito di colloqui con i CT delle nazionali partecipanti nel workshop che si è tenuto ieri a Dusseldorf. L'ente che governa il calcio europeo ha comunicato di aver preso nota delle opinioni discordanti sul tema da parte dei vari CT: la decisione finale sarà presa nelle prossime settimane.

Questo il comunicato: "La UEFA ha preso nota delle varie opinioni e dei punti di vista condivisi. La decisione finale sarà presa nelle prossime settimane". Si tratta di un tema molto discusso ma ora la palla passa al comitato per le competizioni delle squadre nazionali della UEFA e poi al suo comitato esecutivo.

Le rose a EURO 2024: la nota della UEFA

Le convocazioni sono attualmente limitate a 23 giocatori, un ritorno alle regole utilizzate prima di EURO 2020: per quel torneo erano stati ammessi tre giocatori in più per mitigare l’impatto di eventuali focolai di Covid nella squadra.

Il comunicato UEFA prosegue così: "Le discussioni positive hanno rivelato opinioni diverse tra gli allenatori, con alcuni che hanno espresso il desiderio di aumentare le dimensioni della rosa. Altri hanno espresso la loro preferenza per limitare il numero a 23, sottolineando la difficoltà di allenarsi con altri giocatori, la gestione del gruppo e l’aumento degli oneri finanziari per le associazioni nazionali".

I CT favorevoli e contrari alle rose da 26 giocatori a EURO 2024

Ci sono commissari tecnici a favore e alcuni contrari a questa ipotesi. Il nostro CT Luciano Spalletti è favorevole così come Nagelsmann della Germania e Koeman dell'Olanda. Il manager dell’Inghilterra, Gareth Southgate, è un sostenitore delle rose da 23 calciatori, ma di recente ha aperto alla possibilità di avere tre giocatori in più, Sono contrari Deschamps, commissario tecnico della Francia, e Sylvinho, il CT dell’Albania.

La selezione albanese è la squadra contro cui l’Italia giocherà la sua prima partita di EURO 2024 il prossimo 15 giugno a Dortmund.