video suggerito

Cristiano Ronaldo lancia un appello, cerca quest’uomo: milioni di persone coinvolte Cristiano Ronaldo ha pubblicato un post, visto da decine di milioni di persone, in cui chiede aiuto per trovare un tifoso: l’uomo si è commosso ed è scoppiato in lacrime alla vista del campione portoghese in campo, mentre inneggiava a lui. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un appello inatteso, che ha raggiunto milioni di persone, tutte coinvolte nella ricerca di un uomo: "Lo sto cercando! Qualsiasi informazione sarebbe gradita", ha scritto Cristiano Ronaldo sul suo account X. Un post che mentre scriviamo è stato visto da ben 75 milioni di utenti, del resto il 39enne campione portoghese è uno degli uomini più seguiti sui social di tutto il pianeta. La ‘caccia all'uomo' è scattata venerdì pomeriggio, con la pubblicazione da parte di Ronaldo di un video in cui si vede un tifoso dell'Al Nassr – con addosso la maglia del cinque volte Pallone d'Oro girata al contrario, dunque col nome stampato avanti – mentre si commuove inneggiando a Cristiano, in quel momento in campo davanti a lui.

Cristiano Ronaldo chiede aiuto per trovare un tifoso crollato in lacrime davanti a lui

L'episodio particolarmente toccante si è verificato durante la partita di Champions League asiatica che ha visto l'Al Nassr andare a fare visita martedì scorso alla squadra iraniana dell'Esteghlal, match giocato non a Teheran, ma in campo neutro a Dubai. La sfida è stata vinta 1-0 dalla squadra di Ronaldo, che è stato in campo l'intera partita e ha celebrato assieme ai suoi compagni la rete decisiva di Aymeric Laporte all'81'. Un gol che nelle ore successive è stato peraltro oscurato dalla mostruosa viralità delle immagini del tifoso in lacrime di fronte al campione di Madeira, mentre cantava il suo nome.

Immagini che sono arrivate a Ronaldo e sono state da lui rilanciate in ogni angolo del pianeta per chiedere aiuto a chiunque sia in grado di individuare quell'uomo e metterlo in contatto con lui, probabilmente per organizzare un incontro di persona. Se quella è stata la reazione del tifoso sugli spalti, a decine di metri da Cristiano, non è difficile immaginare il suo contraccolpo emotivo qualora davvero riuscisse ad avvicinare il campione portoghese.

L'Al Nassr intanto ieri è stato impegnato in campionato, ma è stato inopinatamente bloccato sul pareggio in trasferta contro l'Al Kholood, squadra di bassa classifica della Saudi Pro League. Un 3-3 acciuffato peraltro in pieno recupero, al termine di una partita cui non ha preso parte Ronaldo, neanche convocato da Stefano Pioli nell'ottica della gestione del recupero del 39enne campione dopo le fatiche di coppa.