Cristiano Ronaldo ha lasciato una mancia pazzesca al personale dell’hotel: “Dividetela per voi dieci” Con un patrimonio personale che ha sfondato il miliardo, Cristiano Ronaldo si può permettere mance non accessibili agli umani: come accaduto al resort greco di Costa Navarino. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

Cristiano Ronaldo anche quest'anno non vincerà la Saudi Pro League, al suo terzo tentativo dopo essersi trasferito all'Al Nassr all'inizio del 2023, ma potrà riprovarci nei prossimi due anni con la stessa squadra, dopo aver rinnovato il contratto col club di Riad a una cifra mostruosa: 400 milioni complessivi, che significa poco più di mezzo milione al giorno. Ronaldo ha famiglia numerosa, adesso che ha 40 anni (compiuti lo scorso febbraio) deve pensare alla vecchiaia, mettere qualcosa da parte è cosa buona e giusta. Ma tirchio non è, anzi tutt'altro, e lo dimostra un episodio avvenuto qualche anno fa in Grecia, dopo la permanenza in un resort che lo aveva lasciato particolarmente felice per il servizio ricevuto.

Cristiano Ronaldo e la vacanza da sogno nel resort greco di Costa Navarino

Era il 2018, un 33enne Ronaldo si era apparecchiato una vacanza super top level assieme al suo entourage nel resort greco di Costa Navarino, un 5 stelle da sogno nel Peloponneso. Deve essere stato un soggiorno meraviglioso, non solo per la bellezza delle spiagge e dello scenario, ma anche per come il cinque volte Pallone d'Oro è stato trattato dal personale dell'albergo.

Cristiano Ronaldo in una foto ricordo con lo staff del resort Costa Navarino in Grecia

La mancia enorme lasciata da CR7 allo staff che si era preso di cura di lui e della sua famiglia

Il campione portoghese al momento di partire ha dunque deciso di ricompensare adeguatamente chi aveva reso così indimenticabile la sua vacanza: ha lasciato al personale del resort una mancia pazzesca (per gli umani) di 20mila euro complessivi, allegando una sola richiesta. Ovvero che lo staff che si era dedicato a lui dividesse equamente la mancia: "I dieci dipendenti incaricati di fornire servizi alla famiglia di Ronaldo e di tenerli lontani dai paparazzi hanno ricevuto duemila euro ciascuno", hanno affermato all'epoca i media greci.

Cristiano con la compagna Georgina: una vita all'insegna della famiglia e del lusso

Cristiano si era recato nel resort di Costa Navarino dopo la prematura eliminazione del Portogallo dai Mondiali del 2018 (sconfitta con l'Uruguay negli ottavi di finale) e vi ha trascorso dieci giorni con la famiglia e gli amici. "È stato un onore e una grande esperienza prendersi cura di Cristiano Ronaldo e della sua famiglia – ha scritto lo staff del resort all'epoca – Un grande ringraziamento a Cristiano per aver fatto parte della nostra storia". E anche per aver lasciato un cippino di mancia…