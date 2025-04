video suggerito

Un avversario di Cristiano Ronaldo estasiato dal suo odore in campo: "È davvero fantastico" Il nazionale sloveno Vanja Drkusic racconta cosa succede quando in campo si passa vicino a Cristiano Ronaldo: "Ha un profumo bellissimo".

A cura di Paolo Fiorenza

Reduce da una striscia di 6 reti nelle 4 partite precedenti di campionato, Cristiano Ronaldo è rimasto a secco nell'ultimo match giocato dall'Al Nassr in casa dell'Al Qadsiah, una brutta sconfitta per 2-1 che gela ancora una volta le ambizioni di titolo saudita del 40enne portoghese: a 6 giornate dalla fine del torneo, l'Al Ittihad di Benzema è primo con 8 punti di vantaggio (e in mezzo c'è anche l'Al Hilal). Ronaldo continua a segnare come una macchina (32 gol in 36 presenze stagionali con l'Al Nassr), avvicinandosi alla inconcepibile quota 1000 in carriera (adesso è a 933), ma il contesto è quello che è, ovvero di basso livello.

Per Cristiano non fa differenza, la sua mentalità è intonsa, che giochi la Champions League o il torneo di briscola al baretto: lui vuole vincere e si prepara al meglio possibile. Tuttora la sua dedizione alla preparazione atletica, all'alimentazione e alla cura del proprio corpo è totale, portando il concetto di professionalità a un livello estremo. Dove per cura del suo corpo, si intende anche il presentarsi bene a compagni e avversari: uno di questi, il difensore della nazionale slovena e dello Zenit Vanja Drkusic, ha rivelato che Ronaldo si profuma parecchio prima delle partite.

Cristiano Ronaldo è il capitano dell'Al Nassr

Il nazionale sloveno Drkusic: "Passando vicino a Ronaldo, ho sentito un bellissimo profumo"

I due si sono incrociati in campo con le nazionali di Slovenia e Portogallo negli ottavi di finale degli Europei dello scorso anno (vittoria dei lusitani ai rigori) e prima ancora qualche mese prima in amichevole. "Cristiano Ronaldo si profuma davvero tanto quando entra in campo – ha raccontato il 25enne difensore – Passando vicino a lui, ho sentito un bellissimo profumo. Non so quale fosse, ma era semplicemente fantastico".

Che Ronaldo usi il profumo quando gioca non è una novità, del resto il cinque volte Pallone d'Oro ha una linea di profumi brandizzata col marchio del suo nome, giusto per raccattare qualche altro centesimo in aggiunta al mostruoso rinnovo di contratto con l'Al Nassr, che lo vedrò guadagnare nei prossimi due anni la cifra astronomica di 400 milioni complessivi, ovvero più di mezzo milione al giorno.