Ronaldo unico con le maniche lunghe in Portogallo-Uzbekistan: Cristiano non può farne a meno

Cristiano Ronaldo era l’unico calciatore in campo in Portogallo-Uzbekistan a indossare una maglietta a maniche lunghe: lo fa sempre.

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Impossibile non notarlo, visto che è comunque sempre il calciatore più inquadrato tra quelli in campo: Cristiano Ronaldo era l'unico a indossare una maglietta a maniche lunghe in Portogallo-Uzbekistan, secondo match del Gruppo K dei Mondiali stravinto per 5-0 dai lusitani, con doppietta del redivivo bomber. Peraltro, a differenza di quanto circolato sui social a corredo della vicenda, all'interno dell'NRG Stadium di Houston, in Texas, la temperatura non era altissima, visto che il tetto retrattile dell'impianto era chiuso e l'ambiente climatizzato dall'aria condizionata.

Cristiano Ronaldo sempre in campo con le maniche lunghe

Resta comunque la stranezza di vedere tutti gli altri in campo con le maniche corte e invece Ronaldo unico ad avere la maglietta della Puma – che veste il Portogallo – con le maniche lunghe. Si tratta peraltro di una consuetudine di vecchia data per Cristiano, lo fa da tantissimi anni indipendentemente dalle condizioni ambientali.

Perché Ronaldo indossa le maniche lunghe

Il motivo principale è legato all'abitudine e al pizzico di scaramanzia che vi è collegata. Ronaldo è notoriamente un atleta molto metodico e attento ai propri rituali. Nel corso degli anni, indossare la maglia a maniche lunghe è diventata per lui qualcosa di cui non può fare a meno. Quando ha iniziato a farlo regolarmente, soprattutto nella stagione 2006/2007 al Manchester United e poi stabilmente al Real Madrid, ha iniziato a segnare tantissimi gol. Da quel momento, ha associato la manica lunga al successo e al comfort mentale in campo.

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Cristiano Ronaldo con le maniche lunghe in maglia Real Madrid

Poi c'è un'altra spiegazione più pratica: Ronaldo è uno dei giocatori che subisce più falli e cade di più. Le maniche lunghe proteggono braccia e gomiti da graffi, tagli e lividi. Il comfort è dunque anche fisico, e l'abitudine legata anche alla regolazione termica del suo corpo.

E ancora, non ultima per un'azienda vivente come CR7, c'è la questione dell'immagine, che per lui è fondamentale essendo uno degli atleti più fotografati e iconici del pianeta. La maglia a maniche lunghe gli conferisce un look distintivo, elegante e slanciato – grazie anche alla ‘materia prima' del suo fisico da modello – che lo differenzia dagli altri in campo, contribuendo a creare il suo marchio di fabbrica visivo.

Dunque pure col caldo Ronaldo indossa maniche lunghe e le eccezioni sono rare. Anche quando la sua squadra ha solo la versione della maglia a maniche corte, lui spesso mette sotto una maglietta termica lunga dello stesso colore.