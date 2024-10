video suggerito

Pioli non convoca Cristiano Ronaldo e rischia l’imbarcata: l’Al Nassr si salva su rigore al 97′ Pioli non convoca Cr7 e l’Al Nassr rischia la clamorosa imbarcata sul campo dell’Al kholood. Alla fine arriva un 3-3, grazie ad un rigore al 97′ segnato da Talisca che evita al tecnico italiano la prima sconfitta dopo un filotto di 7 vittorie consecutive. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Per Stefano Pioli arriva la prima mezza amarezza araba con un pareggio in apnea sul campo del modestissimo Al Kholood che ha conquistato un insperato 3-3, sfruttando anche l'assenza in campo di Cristiano Ronaldo. Un punto arrivato solamente nel lunghissimo recupero oltre il 90′, sfruttando un calcio di rigore, che ha evitato una sconfitta all'Al Nassr che avrebbe rovinato lo score in panchina dell'ex Milan, dopo 8 giornate (7 vittorie e un pari) ancora imbattuto tra coppe e campionato.

L'Al Kholood rimonta l'Al Nassr, poi il rigore del 3-3 al 97′

Una partita che poteva costare tantissimo all'Al Nassr di Stefano Pioli che in trasferta ha faticato oltre il dovuto per portare a casa un punticino contro il più che modesto Al Kholood. Lo squadrone arabo infarcito di stelle è andato subito in svantaggio al 12′ grazie a Maolida per poi rimettere subito le cose a posto con il sorpasso firmato dai gol Laporte-Talisca. Anche se prima dell'intervallo ancora Maolida riporta il punteggio sul 2-2. Poi, la sorpresa alla ripresa quando è l'Al Kholood a riportarsi avanti, al 71′ con Muleka cullando il sogno del colpo grosso fino oltre al 90′. Ma nell'oramai classico infinito recupero, arriva la classica beffa: al 97′ rigore per l'al Nassr che Talisca dal dischetto non fallisce.

Frenata per Pioli, senza Ronaldo non arrivano i 3 punti

Sarà un caso ma la vittoria non è arrivata nella giornata in cui non c'era Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese non è stato convocato per la trasferta di venerdì sera e la sua assenza si è fatta sentire. Da quando Stefano Pioli si è seduto sulla panchina dell'Al Nassr, la squadra ha sempre vinto e il tecnico ha sempre contato su Cr7 che è stato spesso il protagonista: 5 gol e un assist spingendo al successo sia in Champions asiatica sia in campionato. Dove però adesso si è perso il contatto con le prime due, la capolista Al Hilal e l'Al Ittihad che possono allungare.