Cristiano Ronaldo e famiglia sulle piste da sci, i finlandesi insorgono: chiedono rispetto Cristiano Ronaldo e famiglia si sono concessi una vacanza nella Lapponia finlandese, ma la passeggiata sulla pista ha fatto arrabbiare i padroni di casa.

A cura di Marco Beltrami

Cristiano Ronaldo non si aspettava di scatenare tutta una serie di critiche con i suoi post natalizi. Il campione portoghese e la sua famiglia hanno trascorso le festività in Lapponia, aspettando Babbo Natale per regalare un sorriso ai bambini. Una passeggiata in compagnia di tutto il gruppo sulle nevi nordiche però ha scatenato la rabbia dei padroni di casa che si sono fatti sentire sui social.

Cristiano Ronaldo in vacanza in Lapponia, le foto sulle piste fanno infuriare i finlandesi

Su Instagram infatti Georgina, la compagna del sempreverde centravanti ha postato le immagini di un'uscita su una pista. Rodriguez e due dei figli del bomber hanno passeggiato indossando gli sci, mentre le ragazzine hanno usato una piccola slitta. Cristiano e suo figlio Cristianinho invece non hanno sfrutato mezzi, e hanno camminato a lungo, tra sorrisi e battute.

Tutto è stato documentato da foto e video caricati sui social da Georgina Rodriguez che ha creato un post-album su Instagram. Una situazione che però non è passata inosservata, visto che sono arrivati una serie di commenti di utenti finlandesi che si sono scagliati contro Cristiano Ronaldo e la sua famiglia.

Questo perché è vietato camminare sulle piste con attrezzature da neve come sci, racchette, ciaspole ecc. Il rischio infatti è quello di rovinarle. Le multe sono dietro l'angolo.

Perché i finlandesi si sono arrabbiati con Cristiano Ronaldo

Tanti i commenti a criticare l'operato di Cristiano Ronaldo: "Andare su una pista di sci di fondo è bello come pattinare su un campo di calcio. Imparate le regole", e poi "Cristiano non potete camminare su quelle piste". Probabilmente nemmeno Georgina e Cristiano si aspettavano queste polemiche per una giornata improntata al massimo relax anche per un professionista maniacale come Cristiano Ronaldo. Quest'ultimo sicuramente non ha perso occasione per allenarsi, facendosi un bagno a temperature bassissime.