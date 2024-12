video suggerito

Cristiano Ronaldo va in Lapponia e incontra Babbo Natale: due autentiche leggende a confronto Cristiano Ronaldo ha deciso di trascorrere le proprie festività insieme a Georgina e ai loro figli a Rovaniemi e ha voluto incontrare un’altra vera e propria leggenda “vivente”: Babbo Natale, che ha la sua dimora ufficiale proprio in Lapponia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

È Cristiano Ronaldo ad incontrare Babbo Natale o Babbo Natale ad incontrare il fenomeno portoghese? La domanda sorge spontanea vista la popolarità planetaria di Cr7 che per molti bambini è un vero e proprio Santa Claus del pallone, capace di ammaliare generazioni con i suoi tocchi e le sue giocate. Comunque sia, l'incontro epico è avvenuto in questi giorni, proprio alla vigilia di Natale con Cr7 che ha deciso di trascorrere, insieme all'inseparabile Georgina e ai suoi figli, le sue vacanze in vernali proprio in Lapponia, a casa di Babbo Natale. Il tutto immortalato in una serie di post e storie che ne certificano l'evento.

Cristiano Ronaldo ha voluto abbandonare il caldo dell'Arabia Saudita, per trasferirsi qualche settimana nel freddo polare della Lapponia. Non una terra a caso ma una scelta più che mirata e che la prole di Cr7 difficilmente potrà dimenticare perché è la Patria di Babbo Natale, la Terra Promessa per i bambini di tutto il mondo che farebbero carte false per poter vedere dal vivo il "vero" Babbo Natale, circondato dai suoi folletti, le sue renne e nella casa dove prepara i regali da distribuire.

Cr7 in vacanza in Lapponia con Georgina e i figli a casa di Babbo Natale

Due leggende assoluto a confronto, in un incontro organizzato e voluto da Cr7 che non ha potuto mancare a far visita all'uomo del momento – che suo malgrado non è lui – ovvero Babbo Natale. Nel bel mezzo di una vacanza sulla neve con tanto di uscite con gli sci di fondo e gite in motoslitta, Cristiano ha deciso di fare anche una breve visita al "Villaggio di Babbo Natale" di Rovaniemi, conosciuto in tutto il mondo per essere la residenza ufficiale di Babbo Natale.

Il tutto è stato immortalato ovviamente sui social ufficiali sia di Cristiano Ronaldo sia di Georgina. in una serie di video postati dalla sua compagna , si vede Cristiano Ronaldo circondato dai suoi figli all'interno della casa di Babbo Natale, che intona una melodia natalizia per la gioia e la sorpresa dei più piccini, con il classico finale "Oh Oh Oh!". Con Cr7 che ad un certo punto si rivolge a favore di telecamera, visibilmente soddisfatto e divertito per la sorpresa evidentemente andata più che a buon fine.