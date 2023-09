Cristante si prende la scena nella combinazione Lukaku-Dybala, ispira il gol decisivo con un colpo geniale La Roma parte bene in Europa League e vince in casa dello Sheriff per 2-1: nell’azione del gol decisivo di Lukaku a prendersi la scena è Cristante con una giocata di tacco geniale.

A cura di Vito Lamorte

La Roma parte bene in Europa League, vincendo in casa dello Sheriff per 2-1 grazie alla rete di Romelu Lukaku nella fase finale del match. Big Rom ha trovato il suo secondo gol in tre presenze con i giallorossi e prosegue la sua striscia positiva nella seconda competizione europea, visto che va a segno da 12 partite consecutive in questo torneo.

La squadra di José Mourinho ha trovato la rete decisiva con un'azione davvero pregevole che è stata concretizzata dal centravanti belga in maniera perfetta dopo aver eluso il tentativo di intervento di due difensori. Il suo tiro di sinistro è imprendibile sul primo palo per il portiere avversario e così la Roma trova i suoi primi 3 punti europei della stagione.

A far partire l'azione decisiva è Paulo Dybala dalla zona offensiva di destra della Roma che, dopo un triangolo con Lukaku, la Joya appoggia per Cristante: il centrocampista della Nazionale fa proseguire la giocata con un colpo di tacco di prima che fa arrivare il pallone all'ex attaccante dell'Inter.

Un'azione davvero pregevole da parte dei giallorossi, che si sono aggiudicati il match grazie a questa bella soluzione trovata dai tre giocatori più ispirati e più incisivi in zona gol delle ultime due uscite.

Se per Dybala e Lukaku è normalità, non si può dire lo stesso per Cristante. Soprattutto negli ultimi anni. Spostato qualche metro più indietro rispetto agli esordi, il centrocampista nato a San Vito al Tagliamento si è sempre fatto valere sulle palle inattive ma con l'arrivo di Paredes ha la possibilità di muoversi come mezz'ala e di essere più vicino alla porta.

L'aveva mostrato già contro l'Empoli, con una rete, un assist e propiziando un autogol, pochi giorni fa e si è ripetuto anche a livello europeo con una giocata che ha aiutato la Roma a iniziare bene il suo viaggio in Europa.