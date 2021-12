Il Covid dilaga in Serie A: 27 casi positivi al rientro dalle vacanze di Natale L’elenco dei positivi al Covid-19 in Serie A, la situazione aggiornata squadra per squadra.

A cura di Vito Lamorte

Il Covid-19 spaventa la Serie A. Il Governo ha varato nuove norme per regolare gli ingressi alle manifestazioni sportive per contenere la nuova ondata di contagi dovuti dalla variante Omicron e ci sono delle novità anche per il campionato di calcio, visto che dal 6 gennaio 2022 negli stadi si torna ad una capienza massima del 50% con disposizione a scacchiera. Questa situazione non riguarda soltanto l'Italia. In Premier League sono state rinviate 3 partite del Boxing day e due del turno successivo (28-29-30 dicembre), In Ligue 1 il numero massimo di spettatori consentiti negli stadi è sceso a 5.000 e in Bundesliga si gioca, almeno per il momento, di nuovo a porte chiuse.

Oltre alle normative per i tifosi, le società devono fare i conti con l'aumento dei casi di positività nei gruppo squadra rispetto ai mesi scorsi, quando il numero era sensibilmente diminuito. Nelle scorse ore diverse squadre si sono radunate per rimettersi a lavoro in vista delle gare del 6 gennaio 2022 e sono arrivate le comunicazioni delle positività in diversi roster della Serie A: gli ultimi casi in ordine di tempo sono quelli del Napoli e dell'Atalanta, prima erano arrivati quelli dello Spezia, della Fiorentina, del Torino, dell'Empoli, del Genoa e della Salernitana. Attualmente sono 27 i positivi tra tutti i "gruppi squadra".

Molti club attendono il rientro dei loro tesserati dalle vacanze con una certa apprensione, soprattutto dopo il focolaio che si è sviluppato a Dubai. Proprio nella città dove si è tenuto il Globe Soccer Awards sono in vacanza molti calciatori di Serie A ed è ufficialmente scattato l’allarme in vista della ripresa del campionato. Si va dagli juventini Alvaro Morata, Dejan Kulusevski, de Matthijs Ligt e Leonardo Bonucci al milanista Theo Hernandez, passando per gli interisti Lautaro Martinez e Stefan de Vrij fino al napoletano Dries Mertens e al romanista Gianluca Mancini.

L'elenco dei casi positivi Covid-19 in Serie A, calciatori e staff

ATALANTA: due componenti del gruppo squadra (non specificati i nomi).

BOLOGNA: nessuno.

CAGLIARI: nessuno.

EMPOLI: tre componenti del gruppo squadra (non specificati i nomi).

FIORENTINA: un calciatore e tre membri del gruppo squadra.

GENOA: Domenico Criscito, Andriy Shevchenko (allenatore).

INTER: nessuno.

JUVENTUS: nessuno.

LAZIO: nessuno.

MILAN: nessuno.

NAPOLI: Hirving Lozano, Victor Osimhen.

ROMA: nessuno.

SALERNITANA: Sei giocatori positivi (nomi non specificati).

SAMPDORIA: nessuno.

SASSUOLO: nessuno.

SPEZIA: Viktor Kovalenko, Rey Manaj, Petko Hristov, Mbala Nzola e un collaboratore tecnico.

TORINO: Simone Verdi, un altro giocatore non specificato e un membro dello staff.

UDINESE: nessuno.

VENEZIA: nessuno.

VERONA: nessuno.